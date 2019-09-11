Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T05:00Z
https://ria.ru/20190911/1558551844.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152938/14/1529381488_0:92:3292:1944_1036x0_80_0_0_3d4e283fdb2216a39073de8b0e9994b6.jpg
РИА Новости

Москалькова: государство должно помогать гражданам после банкротства банков

05:00 11.09.2019
429
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Государство должно решать проблемы граждан, которые оказываются в сложной ситуации из-за банкротства банков или компаний, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина" во Владивостоке.
"Мы хотели бы поставить перед органами власти вопрос, что нужно ставить барьеры, чтобы все недостатки в правовом образовании и в ошибках ложились  на плечи государства. Сегодня обанкротившийся банк или предприятие отвечает перед людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию из-за этого банкротства, только как юридическое лицо. Но собственники банка, предприятия уходят от ответственности, и остаются с активами, которые переданы порой по закону, но несправедливо в их личную собственность", - сказала Москалькова.
По её словам, в этом случае собственники не отвечают перед гражданами. Например, в Хабаровском крае обанкротившееся предприятие оставило без зарплаты на два года 6 тысяч граждан. При участии аппарата омбудсмена удалось добиться погашения долгов.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
04:51РИА Новости
Москалькова: все больше потерпевших жалуются на отказ в возбуждении дел
620004
Обсудить 2
Татьяна МоскальковаРоссияЭкономика
Рекомендуем
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер Японии провел перестановки в руководстве правящей партии
РИА
Новости
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
Москалькова: все больше потерпевших жалуются на отказ в возбуждении дел
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
Мексика хочет ограничить поток нелегального оружия в страну из США
Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре
Лента
новостей
Иранский полицейский
СМИ: в Иране задержали трех граждан Австралии
ЦБ преподнес финансовой системе России большой "сюрприз"
США
Республиканцы выиграли довыборы в одном из округов в Северной Каролине
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме поддержали проект о наказании экспертов за ложные заключения
Поезд в Московском метрополитене
Москвичи не могут бесконтактно оплатить проезд на некоторых станциях метро
Смартфон
Исследование выявило российские регионы с самой дорогой мобильной связью
Ликвидация лесных пожаров
Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения увеличилась за сутки
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова поручила регионам оценить роль НКО в сфере соцуслуг
США
Семья "агента США" Смоленкова в спешке покинула свой дом, заявили соседи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:37Трамп назвал стратегию Болтона по Венесуэле неуместной
20:36Трамп заявил о пяти кандидатах, которые "очень хотят" заменить Болтона
20:30МИД прокомментировал планы Нетаньяху по Иорданской долине
20:30Белый дом готовится к возможным переговорам Трампа и Роухани, пишут СМИ
20:27Малышева отреагировала на публикации СМИ о допустимости каннибализма
20:23В Индонезии задержали 29 человек после беспорядков на востоке страны
20:16Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
Лента новостейМолния