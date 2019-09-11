Москалькова: государство должно помогать гражданам после банкротства банков

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Государство должно решать проблемы граждан, которые оказываются в сложной ситуации из-за банкротства банков или компаний, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина" во Владивостоке.
"Мы хотели бы поставить перед органами власти вопрос, что нужно ставить барьеры, чтобы все недостатки в правовом образовании и в ошибках ложились на плечи государства. Сегодня обанкротившийся банк или предприятие отвечает перед людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию из-за этого банкротства, только как юридическое лицо. Но собственники банка, предприятия уходят от ответственности, и остаются с активами, которые переданы порой по закону, но несправедливо в их личную собственность", - сказала Москалькова.
По её словам, в этом случае собственники не отвечают перед гражданами. Например, в Хабаровском крае обанкротившееся предприятие оставило без зарплаты на два года 6 тысяч граждан. При участии аппарата омбудсмена удалось добиться погашения долгов.