Москалькова: государство должно помогать гражданам после банкротства банков

"Мы хотели бы поставить перед органами власти вопрос, что нужно ставить барьеры, чтобы все недостатки в правовом образовании и в ошибках ложились на плечи государства. Сегодня обанкротившийся банк или предприятие отвечает перед людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию из-за этого банкротства, только как юридическое лицо. Но собственники банка, предприятия уходят от ответственности, и остаются с активами, которые переданы порой по закону, но несправедливо в их личную собственность", - сказала Москалькова.