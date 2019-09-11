Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T04:51Z
https://ria.ru/20190911/1558551821.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155660/66/1556606665_0:0:2770:1559_1036x0_80_0_0_59b21c21bd9d0ac5f9bc0a73e186da62.jpg
РИА Новости

Москалькова: все больше потерпевших жалуются на отказ в возбуждении дел

04:51 11.09.2019
5211
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Число обращений в аппарат омбудсмена по вопросам отказов потерпевшим в возбуждении уголовных дел растёт с каждым годом, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна  Москалькова на пленарном заседании Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина" во Владивостоке.
"Большее количество обращений, и в ДФО, где мне поступило полтысячи обращений, поступают по социальным проблемам - людей беспокоит доступность и качество медпомощи, реализация пенсионной реформы, мы должны разъяснять... Сегодня очень беспокоит людей уголовно- процессуальная сфера. Обращаюсь особенно к тем, кто работает в органах следствия и дознания,  - огромное количество обращений, которое увеличивается с каждым годом, связано с незаконным отказом потерпевшему в возбуждении уголовного дела, значит, с доступом к правосудию", - сказала Москалькова.
По её словам, большое количество обращений связано с экологией. Для Дальнего Востока это острая тема.
Татьяна Москалькова
11 июня, 01:51РИА Новости
Москалькова хочет создать правовой механизм возмещения ущерба потерпевшим
24703156
Обсудить 1
Татьяна МоскальковаРоссияОбщество
Рекомендуем
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре
РИА
Новости
Внешний вид Бутырского следственного изолятора
В башнях "Бутырки" пугачевских времен нашли заключенных
Полиция в Узбекистане
В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Лента
новостей
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Кадр из фильма Джон Картер
Кинематографисты назвали самый провальный фильм в истории Голливуда
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза предложил наказание для Билана за выступления в нетрезвом виде
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев подписал документ о прекращении действия нормативных актов СССР
Отель в Турции
Посол России прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
В США водителя Tesla засняли спящим за рулем, когда он мчался по трассе
В США водителя Tesla засняли спящим за рулем, когда он мчался по трассе
Порт в Севастополе
Крымский депутат призвал вернуться к вопросу о возврате техники Киеву
Сотрудники ракетно-космической корпорации Энергия укладывают робота Федора в специальный футляр после полета на МКС
Робот "Федор" больше не полетит в космос
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:37Трамп назвал стратегию Болтона по Венесуэле неуместной
20:36Трамп заявил о пяти кандидатах, которые "очень хотят" заменить Болтона
20:30МИД прокомментировал планы Нетаньяху по Иорданской долине
20:30Белый дом готовится к возможным переговорам Трампа и Роухани, пишут СМИ
20:27Малышева отреагировала на публикации СМИ о допустимости каннибализма
20:23В Индонезии задержали 29 человек после беспорядков на востоке страны
20:16Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
Лента новостейМолния