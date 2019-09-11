Москалькова: все больше потерпевших жалуются на отказ в возбуждении дел

"Большее количество обращений, и в ДФО, где мне поступило полтысячи обращений, поступают по социальным проблемам - людей беспокоит доступность и качество медпомощи, реализация пенсионной реформы, мы должны разъяснять... Сегодня очень беспокоит людей уголовно- процессуальная сфера. Обращаюсь особенно к тем, кто работает в органах следствия и дознания, - огромное количество обращений, которое увеличивается с каждым годом, связано с незаконным отказом потерпевшему в возбуждении уголовного дела, значит, с доступом к правосудию", - сказала Москалькова.