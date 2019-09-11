Москалькова: все больше потерпевших жалуются на отказ в возбуждении дел

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Число обращений в аппарат омбудсмена по вопросам отказов потерпевшим в возбуждении уголовных дел растёт с каждым годом, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина" во Владивостоке.
"Большее количество обращений, и в ДФО, где мне поступило полтысячи обращений, поступают по социальным проблемам - людей беспокоит доступность и качество медпомощи, реализация пенсионной реформы, мы должны разъяснять... Сегодня очень беспокоит людей уголовно- процессуальная сфера. Обращаюсь особенно к тем, кто работает в органах следствия и дознания, - огромное количество обращений, которое увеличивается с каждым годом, связано с незаконным отказом потерпевшему в возбуждении уголовного дела, значит, с доступом к правосудию", - сказала Москалькова.
По её словам, большое количество обращений связано с экологией. Для Дальнего Востока это острая тема.