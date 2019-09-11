Республиканцы выиграли довыборы в одном из округов в Северной Каролине

Трамп в понедельник ездил в Северную Каролину в понедельник и агитировал за Мерфи и Бишопа. После победы президент поздравил Мерфи, отметив, что у Бишопа также большие шансы на победу.

Результаты выборов не окажут влияния на расклад сил в палате представителей, где демократы удерживают большинство в 235 голосов против 197 у республиканцев. При этом, как и все выборы вне общего дня голосования, они рассматриваются как показатель относительной популярности партий. Следующие выборы всего состава палаты представителей (438 голосующих депутатов) состоятся в ноябре 2020 года, но тогда каждая отдельная гонка будет в тени президентских выборов и выборов трети сената, которые состоятся в тот же день.