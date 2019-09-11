Республиканцы выиграли довыборы в одном из округов в Северной Каролине

ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Республиканский кандидат Грэг Мерфи ожидаемо победил демократа Аллена Томаса на довыборах в палату представителей в Северной Каролине, свидетельствуют результаты подсчета голосов.
Во втором округе в том же штате идет упорная борьба между республиканцем Дэном Бишопом и демократом Дэном Маккриди.
"Один готов, один остался!" - написал в этой связи в Twitter президент США Дональд Трамп.
Трамп в понедельник ездил в Северную Каролину в понедельник и агитировал за Мерфи и Бишопа. После победы президент поздравил Мерфи, отметив, что у Бишопа также большие шансы на победу.
"Грэг Мерфи - победитель в третьем избирательном округе Северной Каролины. Гораздо больший перевес, чем изначально предполагалось. Поздравляю, Грэг!", - написал Трамп.
Результаты выборов не окажут влияния на расклад сил в палате представителей, где демократы удерживают большинство в 235 голосов против 197 у республиканцев. При этом, как и все выборы вне общего дня голосования, они рассматриваются как показатель относительной популярности партий. Следующие выборы всего состава палаты представителей (438 голосующих депутатов) состоятся в ноябре 2020 года, но тогда каждая отдельная гонка будет в тени президентских выборов и выборов трети сената, которые состоятся в тот же день.
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