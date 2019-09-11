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РИА Новости

Британский генерал заявил об угрозе новой "Большой игры" с Россией

04:23 11.09.2019 (обновлено: 15:14 11.09.2019)
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© AFP 2019 / Vano Shlamov Британские военные во время учений
Британские военные во время учений
© AFP 2019 / Vano Shlamov
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Чрезвычайный кабинет при британском правительстве (COBRA) должен перейти на круглогодичный режим работы из-за угрозы того, что Россия может возобновить "Большую игру", предупредил глава Объединенного командования Вооруженных сил Патрик Сандерс, пишет The Telegraph.
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
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По словам генерала, "возвращение к конкуренции великих держав" означает, что современная война ведется одновременно как на поле боя, так и в киберпространстве.
Сандерс добавил, что правительству нужен новый способ координации всех ресурсов, имеющихся в распоряжении властей, — от военных средств до учреждений, отвечающих за реагирование на гражданские кризисы.
По его мнению, реакция на отравление Скрипалей в Солсбери в прошлом году была "невероятно эффективной", и это хороший пример того, как различные правительственные ведомства объединились, чтобы разрешить кризис.
В то же время он указал на то, что сейчас необходим постоянно действующий национальный орган, способный незамедлительно реагировать на такие события, поскольку такие страны, как Россия и Китай, угрожают вернуться к "Большой игре" в новой форме — по его выражению, "на стероидах".
Он предупредил, что Британия каждый день находится под угрозой оказаться объектом атак в киберпространстве "со стороны враждебных государств и практикующих насилие экстремистов".
По его мнению, для повышения устойчивости страны к стратегическим угрозам следовало бы создать новый антикризисный механизм, ситуационный центр помимо уже имеющегося COBRA.
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Дело Скрипалей

Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить в этом Россию.
Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Сами мужчины затем рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.
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ВеликобританияРоссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Велибритания давно не Велико, а просто прихвастень США и провокатор...
11 сентября, 05:10
Felix D
214101126027
Это Британия что ли великая держава.Я бы сказал Британия это баба истеричная.
11 сентября, 05:01
sstry1967
23014012205
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