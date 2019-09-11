Избирком Хабаровского края утвердил результаты довыборов депутата в Госдуму

ХАБАРОВСК, 11 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия Хабаровского края на заседании в среду утвердила результаты голосования на дополнительных выборах депутата Госдумы РФ по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70, где победу одержал представитель партии ЛДПР Иван Пиляев, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.

В воскресенье в крае прошли дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70, выборы депутатов законодательной думы региона, мэра и депутатов думы Комсомольска-на-Амуре, а также депутатов гордумы Хабаровска. Всего в списки избирателей внесено более 986,6 тысячи человек, из них 497,1 тысячи выбирали депутата Госдумы РФ. Большинство мандатов в краевой думе, Государственную думу, законодательные думы Хабаровска и Комсомольска получили представители ЛДПР.

"В голосовании приняли участие более 168 тысяч человек, это 35,81% избирателей. Голоса распределились следующим образом: 39,12% Иван Пиляев от ЛДПР, 24,69% Николай Платошкин от КПРФ, 10,68% - Виктория Цыганова от "Единой России"... Избранным является Иван Пиляев", - сказал на заседании глава избиркома региона Геннадий Накушнов.

По информации избиркома, остальные кандидаты набрали менее 5% голосов. Всего на кресло депутата Госдумы претендовали десять человек.

Члены избиркома проголосовали за утверждение результатов выборов единогласно.

Также на заседании комиссии были признаны действительными и утверждены итоги выборов депутатов законодательной думы Хабаровского края по единому избирательному округу. Среди выбранных по партийным спискам распределено 12 из 36 депутатских мандатов.

"Участие в голосовании на выборах в краевую думу приняли 34,81% избирателей. ЛДПР получила 56,12% голосов, КПРФ - 17,24%, "Единая Россия" - 12,51%... В думе ЛДПР получает восемь мандатов, КПРФ и "Единая Россия" по два мандата", - сказал Накушнов.

Он отметил, что в течение пяти дней избранные по спискам представители партий должны представить в избирком заявления о сложении с себя полномочий на других должностях, которые не совместимы с работой депутатов краевой думы. Так, партийный список от ЛДПР возглавляет Владимир Жириновский, в этом списке есть также сенатор от края Елена Грешнякова. Их мандаты будут перераспределены следующим в списке представителям партии.