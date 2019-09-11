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РИА Новости

Израильские ВВС нанесли массированные удары по Газе в ответ на обстрел

04:00 11.09.2019 (обновлено: 13:22 11.09.2019)
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© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFAПоследствия авиаудара ВВС Израиля в секторе Газа. 11 сентября 2019
Последствия авиаудара ВВС Израиля в секторе Газа. 11 сентября 2019
© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен - РИА Новости. ВВС Армии обороны Израиля атаковали объекты группировки ХАМАС в секторе Газа. Это произошло после того, как накануне вечером из анклава по израильской территории были выпущены две ракеты, сообщили в армейской пресс-службе.

"В ответ боевая авиация ЦАХАЛ атаковала 15 целей на севере и в центре сектора, включая заводы по производству оружия, несколько комплексов военно-морских сил и наступательный туннель, принадлежащий группировке ХАМАС", — говорится в заявлении.

"Израильская армия продолжит действовать против любых попыток нападения на израильских гражданских лиц и считает ХАМАС ответственным за любую агрессию, исходящую из Газы" — подчеркнули в армейской пресс-службе.
Ракетный удар
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На юге Израиля перехватили две ракеты
Поздно ночью в штабе израильской армии "Кирия" в Тель-Авиве прошло экстренное совещание с участием премьер-министра Биньямина Нетаньяху и руководителей силовых структур, посвященное обстрелам палестинских боевиков.
Ночной удар по Газе стал ответом на запуск двух ракет из палестинского анклава во вторник вечером. Обе они были перехвачены системой ПРО "Железный купол", сообщили в армейской пресс-службе. Сирены воздушной тревоги звучали в израильских портовых городах Ашдоде и Ашкелоне.
В пресс-службе армии отметили, что в зоне обстрела оказались около полумиллиона израильских граждан. В их числе был Нетаньяху, который проводил предвыборную встречу с активистами партии Ликуд в Ашдоде.
Встреча была прервана сигналом ракетной тревоги. Нетаньяху на несколько минут был эвакуирован со сцены в защищенное помещение.
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Обострение палестино-израильского конфликтаПалестинаИзраильВ мире
Популярные комментарии
Значит Чеченская война тоже была на основе расизма со стороны России? Если логика то ко всем пожалуйста
11 сентября, 07:24
русский немец
11000002
Россия бы на таком месте пожалела бы бедных и несчастных террористов и послала бы им конфеток, ну не ракетами ведь террористов обстреливать..
11 сентября, 07:27
русский немец
9500022
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