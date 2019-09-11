Израильские ВВС нанесли массированные удары по Газе в ответ на обстрел

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен - РИА Новости. ВВС Армии обороны Израиля атаковали объекты группировки ХАМАС в секторе Газа. Это произошло после того, как накануне вечером из анклава по израильской территории были выпущены две ракеты, сообщили в армейской пресс-службе.

"В ответ боевая авиация ЦАХАЛ атаковала 15 целей на севере и в центре сектора, включая заводы по производству оружия, несколько комплексов военно-морских сил и наступательный туннель, принадлежащий группировке ХАМАС", — говорится в заявлении.

"Израильская армия продолжит действовать против любых попыток нападения на израильских гражданских лиц и считает ХАМАС ответственным за любую агрессию, исходящую из Газы" — подчеркнули в армейской пресс-службе.

Поздно ночью в штабе израильской армии "Кирия" в Тель-Авиве прошло экстренное совещание с участием премьер-министра Биньямина Нетаньяху и руководителей силовых структур, посвященное обстрелам палестинских боевиков.

Ночной удар по Газе стал ответом на запуск двух ракет из палестинского анклава во вторник вечером. Обе они были перехвачены системой ПРО "Железный купол", сообщили в армейской пресс-службе. Сирены воздушной тревоги звучали в израильских портовых городах Ашдоде и Ашкелоне.

В пресс-службе армии отметили, что в зоне обстрела оказались около полумиллиона израильских граждан. В их числе был Нетаньяху, который проводил предвыборную встречу с активистами партии Ликуд в Ашдоде.