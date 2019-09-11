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РИА Новости

"Автонет": ИИ сможет подстраивать расписание движения автобусов под вузы

03:45 11.09.2019 (обновлено: 09:56 11.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковДорожный знак "Остановка автобуса"
Дорожный знак Остановка автобуса
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Дорожный знак "Остановка автобуса" . Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект сможет автоматически подстраивать расписание общественного транспорта под расписание учебных занятий в российских вузах, таким образом студенты университетов не будут опаздывать на лекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".
"Цифровые данные расписания вуза будут сопоставляются с расписанием автобусов, а искусственный интеллект, агрегируя эту информацию, дает рекомендации по корректировке расписания. Расписание вуза также может включать количество студентов, которые могут ожидать автобусов для прогноза пассажиропотока. Это позволит избежать переполненности автобуса и очередей на остановках", - пояснил собеседник агентства.
Соответствующий проект будет реализован с использованием технологий орбитального ресурса глобальной навигационной спутниковой системы ("Глонасс") и интеллектуальными транспортными системами городского движения.
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"Данная технология будет представлена 11 октября на международном форуме "Автонет". Процесс составления расписания общественного транспорта с расписанием учебных занятий еще не был автоматизирован в России. На это жалуются многие студенты и представители вузов", — отметил официальный представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.
"Многие вузы неоднократно обращали на это внимание и писали заявление в адрес перевозчиков или префектов с просьбой выделить дополнительный автобус или сдвинуть его маршрут на определенное время и место. Однако, такая практика применяется далеко не в каждом вузе", - добавил он.
По данным опроса Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ), 36% студентов тратят на дорогу от 30 до 60 минут, 27% - добираются до вуза за 60-90 минут. Пятая часть опрошенных студентов тратят на дорогу более 90 минут и только 17% студентов добираются до пар быстрее чем за полчаса. Согласно данным всероссийского интернет-опроса Career.ru, основной причиной опоздания российские студенты считают пробки (30%).
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