"Автонет": ИИ сможет подстраивать расписание движения автобусов под вузы

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект сможет автоматически подстраивать расписание общественного транспорта под расписание учебных занятий в российских вузах, таким образом студенты университетов не будут опаздывать на лекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".

"Цифровые данные расписания вуза будут сопоставляются с расписанием автобусов, а искусственный интеллект, агрегируя эту информацию, дает рекомендации по корректировке расписания. Расписание вуза также может включать количество студентов, которые могут ожидать автобусов для прогноза пассажиропотока. Это позволит избежать переполненности автобуса и очередей на остановках", - пояснил собеседник агентства.

Соответствующий проект будет реализован с использованием технологий орбитального ресурса глобальной навигационной спутниковой системы ("Глонасс") и интеллектуальными транспортными системами городского движения.

"Данная технология будет представлена 11 октября на международном форуме "Автонет". Процесс составления расписания общественного транспорта с расписанием учебных занятий еще не был автоматизирован в России. На это жалуются многие студенты и представители вузов", — отметил официальный представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.

"Многие вузы неоднократно обращали на это внимание и писали заявление в адрес перевозчиков или префектов с просьбой выделить дополнительный автобус или сдвинуть его маршрут на определенное время и место. Однако, такая практика применяется далеко не в каждом вузе", - добавил он.