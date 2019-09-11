Крымский депутат призвал вернуться к вопросу о возврате техники Киеву

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Потепление российско-украинских отношений может реанимировать передачу Киеву военной техники, находящейся в Крыму, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

По его словам, речь идет о самолетах, кораблях и бронетехнике.

"На сегодняшний день эти боевые единицы нуждаются в серьезном ремонте, после чего могут быть возвращены в армию и флот", — добавил он.

Он напомнил, что в течение пяти лет Россия охраняла эту военную технику, не эксплуатируя ее.

Поэтому, как отметил Белик, сейчас все зависит от действий Киева.

"Нам чужого не нужно, отдадим по команде. Не будет проблем и по допуску украинских "перегонных" команд. Судьба десятков кораблей и самолетов в руках украинской власти, и хочется верить, что в Киеве эту инициативу воспримут "с огоньком", — сказал депутат.

Он также считает, что благодаря этому получится отчасти реанимировать производственные мощности Украины — появится работа на Николаевских верфях.