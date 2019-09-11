Крымский депутат призвал вернуться к вопросу о возврате техники Киеву

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Потепление российско-украинских отношений может реанимировать передачу Киеву военной техники, находящейся в Крыму, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
По его словам, речь идет о самолетах, кораблях и бронетехнике.
"На сегодняшний день эти боевые единицы нуждаются в серьезном ремонте, после чего могут быть возвращены в армию и флот", — добавил он.
Он напомнил, что в течение пяти лет Россия охраняла эту военную технику, не эксплуатируя ее.
15 мая, 15:56Радио"Реалии и химеры". Эксперт об украинской военной технике в КрымуВ Кремле предложили спросить у украинских властей, почему они до сих пор не забрали свою военную технику из Крыма. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik прокомментировал позицию украинских властей в этом вопросе.
Поэтому, как отметил Белик, сейчас все зависит от действий Киева.
"Нам чужого не нужно, отдадим по команде. Не будет проблем и по допуску украинских "перегонных" команд. Судьба десятков кораблей и самолетов в руках украинской власти, и хочется верить, что в Киеве эту инициативу воспримут "с огоньком", — сказал депутат.
Он также считает, что благодаря этому получится отчасти реанимировать производственные мощности Украины — появится работа на Николаевских верфях.
В мае 2014 года из-за начала вооруженного конфликта в Донбассе прекратился процесс передачи украинской военной техники из Крыма. На территории полуострова на сегодняшний день находятся около 50 кораблей и судов украинских ВМС, полтора десятка летательных аппаратов, в том числе МиГ-29, а также техника сухопутных войск.