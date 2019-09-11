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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Крымский депутат призвал вернуться к вопросу о возврате техники Киеву

03:39 11.09.2019 (обновлено: 10:13 11.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей ПетросянПорт в Севастополе
Порт в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Петросян
Порт в Севастополе. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Потепление российско-украинских отношений может реанимировать передачу Киеву военной техники, находящейся в Крыму, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
По его словам, речь идет о самолетах, кораблях и бронетехнике.
"На сегодняшний день эти боевые единицы нуждаются в серьезном ремонте, после чего могут быть возвращены в армию и флот", — добавил он.
Он напомнил, что в течение пяти лет Россия охраняла эту военную технику, не эксплуатируя ее.
Северная бухта Севастополя
15 мая, 15:56Радио
"Реалии и химеры". Эксперт об украинской военной технике в КрымуВ Кремле предложили спросить у украинских властей, почему они до сих пор не забрали свою военную технику из Крыма. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik прокомментировал позицию украинских властей в этом вопросе.
Поэтому, как отметил Белик, сейчас все зависит от действий Киева.

"Нам чужого не нужно, отдадим по команде. Не будет проблем и по допуску украинских "перегонных" команд. Судьба десятков кораблей и самолетов в руках украинской власти, и хочется верить, что в Киеве эту инициативу воспримут "с огоньком", — сказал депутат.

Он также считает, что благодаря этому получится отчасти реанимировать производственные мощности Украины — появится работа на Николаевских верфях.
В мае 2014 года из-за начала вооруженного конфликта в Донбассе прекратился процесс передачи украинской военной техники из Крыма. На территории полуострова на сегодняшний день находятся около 50 кораблей и судов украинских ВМС, полтора десятка летательных аппаратов, в том числе МиГ-29, а также техника сухопутных войск.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
15 мая, 13:06РИА Новости
Песков предложил спросить Киев, почему они не забрали вооружение из Крыма
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Освобождение задержанных россиян и украинцевРеакция на события на УкраинеКрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Предлагаю вернуть украине "крымского депутата"
11 сентября, 06:42
Петя Грин
3330000
И почему это Дмитрий Белик так печётся о военной технике Украины? Судя по всему, кроме Донбасса и Крыма Украина ни с кем воевать не собирается. А то , что может выстрелить со стороны врага пусть лучше будет уничтожено заранее. Подобного рода заявления от крымского руководства могут говорить о попытках Украины с ее друзьями подкупить неких личностей в руководстве Крыма. Странным образом беспокоит состояние экономики Херсонской области, теперь вот укротехники. Может руководству Крыма стоит больше внимания уделять экономики региона и улучшению благосостояния жителей, а не беспокоится о недружественных соседях.
11 сентября, 07:05
ТМТамара Мадлеева
2400001
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