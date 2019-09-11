Росстат назвал число мужчин и женщин, проживающих в России на начало года

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Людей в возрасте от 60 лет и старше в России проживает больше 32 миллионов, а в возрасте 30-39 лет - 24,4 миллиона, сообщает Росстат. Как пояснил РИА Новости генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, с одной стороны - это связано с повышением качества медицины, а с другой стороны - "удорожанием" рождения и воспитания детей.

Всего на начало 2019 года в России проживало 146,781 миллиона человек, из них 68,097 миллиона мужчин и 78,684 миллиона женщин. Детей в возрасте от 0 до 9 лет - свыше 18 миллионов, подростков от 10 до 19 лет - больше 14,7 миллиона человек, молодых людей от 20 до 29 лет - более 17,3 миллиона человек, 40-летних (40-49 лет) - почти 20,3 миллиона человек, подсчитал Росстат. Предпенсионеров от 50 до 59 лет в России живет 19,8 миллиона человек.

"Любая из развитых стран прошла переход, когда на место равновесия большой рождаемости и большой смертности (в этом случае население молодо) приходит равновесие малой рождаемости и малой смертности (то есть население стареет). Подобный переход - неизбежное следствие развития страны: улучшение медицины снижает смертность, а изменение стиля жизни и потребностей делает детей слишком "дорогим удовольствием", - объяснил Журавлев. Он добавил, что СССР прошел этот переход в 1960-е годы.

По словам Журавлева, в развитых странах у коренного населения ситуация похожая - так, во Франции людей старше 65 лет - 17% населения (в России 60-летних и старше - 22%). "Но демографические показатели Запада во многом определяются мигрантами из стран, где переход ещё не произошел. И поэтому они молоды и у них много детей. А у коренного населения ситуация скорее всего хуже, чем в России", - пояснил директор института.