Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 миллиардов рублей

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.

По сравнению с 2017-м общая сумма нарушений уменьшилась на 121,1 миллиарда рублей (на 22,1%).

Нарушения федеральных законов и постановлений правительства разделили по категориям и посчитали их объем:

— 73,6 миллиарда рублей — объем нарушений при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению госучреждениями; 73,6 миллиарда рублей — объем нарушений при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению госучреждениями; — 18,7 миллиарда — при осуществлении госзакупок; 18,7 миллиарда — при осуществлении госзакупок; — 308 миллиардов — из-за неправильного отражения в учете фактов хозяйственной жизни; 308 миллиардов — из-за неправильного отражения в учете фактов хозяйственной жизни; — 9,1 миллиарда рублей — из-за использования средств федерального бюджета без достижения социально-экономического результата; 9,1 миллиарда рублей — из-за использования средств федерального бюджета без достижения социально-экономического результата; — 16,4 миллиарда рублей — иные нарушения. 16,4 миллиарда рублей — иные нарушения.

При реализации госпрограмм объем неисполненных назначений (открытая часть) составил 400,4 миллиарда рублей. По состоянию на 1 января на низком уровне (менее 90%) исполнены расходы (открытая часть) по десяти госпрограммам.