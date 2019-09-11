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РИА Новости

Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 миллиардов рублей

03:29 11.09.2019 (обновлено: 15:17 11.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Счетной Палаты РФ в Москве
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
По сравнению с 2017-м общая сумма нарушений уменьшилась на 121,1 миллиарда рублей (на 22,1%).
Здание Счетной палаты РФ
19 августа, 09:23РИА Новости
Счетная палата отметила низкий уровень исполнения расходов на нацпроекты
Нарушения федеральных законов и постановлений правительства разделили по категориям и посчитали их объем:
73,6 миллиарда рублей — объем нарушений при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению госучреждениями;
18,7 миллиарда — при осуществлении госзакупок;
308 миллиардов — из-за неправильного отражения в учете фактов хозяйственной жизни;
9,1 миллиарда рублей — из-за использования средств федерального бюджета без достижения социально-экономического результата;
16,4 миллиарда рублей — иные нарушения.
При реализации госпрограмм объем неисполненных назначений (открытая часть) составил 400,4 миллиарда рублей. По состоянию на 1 января на низком уровне (менее 90%) исполнены расходы (открытая часть) по десяти госпрограммам.
По представлениям Счетной палаты к административной ответственности привлекли 14 должностных лиц. Также направлено десять обращений в Генпрокуратуру, два — в СК и два — в ФСБ. Следователи возбудили одно уголовное дело.
Здание Счетной палаты РФ в Москве
11 июля, 09:17РИА Новости
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
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Счетная палата РФРоссияБезопасностьЭкономика
Популярные комментарии
Полтрильона стибрили и всего одна уголовка,Володя,так держать!
11 сентября, 04:00
Александр Нерусский
2007321235
Нарушения есть.Суммы огромные.Кто сел?Никто.это Россия,детка.Как воровали.так и продолжат,ибо безнаказанно.
11 сентября, 03:55
Владимир Вышетравский
1702011223
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