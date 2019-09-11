Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 миллиардов рублей

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
По сравнению с 2017-м общая сумма нарушений уменьшилась на 121,1 миллиарда рублей (на 22,1%).
Нарушения федеральных законов и постановлений правительства разделили по категориям и посчитали их объем:
—73,6 миллиарда рублей — объем нарушений при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению госучреждениями;
—18,7 миллиарда — при осуществлении госзакупок;
—308 миллиардов — из-за неправильного отражения в учете фактов хозяйственной жизни;
—9,1 миллиарда рублей — из-за использования средств федерального бюджета без достижения социально-экономического результата;
—16,4 миллиарда рублей — иные нарушения.
При реализации госпрограмм объем неисполненных назначений (открытая часть) составил 400,4 миллиарда рублей. По состоянию на 1 января на низком уровне (менее 90%) исполнены расходы (открытая часть) по десяти госпрограммам.
По представлениям Счетной палаты к административной ответственности привлекли 14 должностных лиц. Также направлено десять обращений в Генпрокуратуру, два — в СК и два — в ФСБ. Следователи возбудили одно уголовное дело.