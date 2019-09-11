Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T09:51Z
https://ria.ru/20190911/1558551359.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149348/16/1493481670_0:164:3059:1885_1036x0_80_0_0_e7107e8e475b89d6ef2f3be05110c0e3.jpg
РИА Новости

Эксперты назвали дни, когда россияне чаще всего берут такси в аэропорт

03:40 11.09.2019 (обновлено: 09:51 11.09.2019)
611
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль службы такси Uber
Автомобиль службы такси Uber
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль службы такси Uber. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Жители крупных российских городов чаще всего берут такси в аэропорт в воскресенье и понедельник, преимущественно - в ранние утренние часы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Uber Russia.
Аналитики сервиса проанализировали поездки пользователей в аэропорты в течение лета текущего года. "Наиболее популярными для путешествий днями недели в России оказались воскресенье и понедельник - на них пришлась большая доля заказов Uber в аэропорты за лето 2019 года, а в прошлом году такими днями недели стали понедельник и четверг", - сказали в пресс-службе.
Чаще всего граждане заказывают автомобиль в аэропорт с 3 до 6 утра. Сервис также составил рейтинг российских городов, жители которых чаще всего пользовались услугами Uber для поездок в воздушные гавани. По данным компании, самая большая доля поездок в аэропорты среди городов-миллионников среди общего числа поездок за лето - в Волгограде.
"Следом за ним расположилась Москва, а топ-3 замкнула Уфа", - добавили в компании. На четвертом месте в рейтинге находится Новосибирск, на пятом - Санкт-Петербург. Последние места в рейтинге, с 11-го по 15-е, заняли Самара, Челябинск, Красноярск, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.
Световой короб на крыше автомобиля такси
29 августа, 11:14РИА Новости
Камбоджа запретила иностранцам работать таксистами и парикмахерами
103031
Обсудить 0
ТуризмтуристыНовости - ТуризмUberРоссияОбщество
Рекомендуем
РИА
Новости
Лента
новостей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:37Трамп назвал стратегию Болтона по Венесуэле неуместной
20:36Трамп заявил о пяти кандидатах, которые "очень хотят" заменить Болтона
20:30МИД прокомментировал планы Нетаньяху по Иорданской долине
20:30Белый дом готовится к возможным переговорам Трампа и Роухани, пишут СМИ
20:27Малышева отреагировала на публикации СМИ о допустимости каннибализма
20:23В Индонезии задержали 29 человек после беспорядков на востоке страны
20:16Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
Лента новостейМолния