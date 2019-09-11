Эксперты назвали дни, когда россияне чаще всего берут такси в аэропорт

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Жители крупных российских городов чаще всего берут такси в аэропорт в воскресенье и понедельник, преимущественно - в ранние утренние часы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Uber Russia.

Аналитики сервиса проанализировали поездки пользователей в аэропорты в течение лета текущего года. "Наиболее популярными для путешествий днями недели в России оказались воскресенье и понедельник - на них пришлась большая доля заказов Uber в аэропорты за лето 2019 года, а в прошлом году такими днями недели стали понедельник и четверг", - сказали в пресс-службе.

Чаще всего граждане заказывают автомобиль в аэропорт с 3 до 6 утра. Сервис также составил рейтинг российских городов, жители которых чаще всего пользовались услугами Uber для поездок в воздушные гавани. По данным компании, самая большая доля поездок в аэропорты среди городов-миллионников среди общего числа поездок за лето - в Волгограде.