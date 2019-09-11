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РИА Новости
Культура

Продюсер "Вия-2" пытается взыскать убытки с авторов иска к Шварценеггеру

03:13 11.09.2019
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© AP Photo / Eric RisbergАктеры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер
Актеры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер
© AP Photo / Eric Risberg
Актеры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Кинокомпания "Корпорация Русская Фильм Группа", снявшая совместно с китайскими коллегами фильм "Тайна печати дракона", сиквел "Вия", пытается взыскать убытки с Кирилла Бодрова и Максима Доценко, которые ранее потребовали около 217 миллионов рублей от Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера.
Как следует из опубликованного определения арбитражного суда Москвы, кинокомпания обратилась с иском к Бодрову и Доценко "о взыскании солидарно убытков, размер которых будет определен позднее". Ранее предмет иска не сообщался.
Иск поступил 29 августа, а 9 сентября суд решил его вернуть, поскольку истцом не соблюден обязательный досудебный порядок урегулирования спора – он должен был до обращения в суд направить ответчикам претензию. "Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению с таким же требованием", - говорится в определении.
Бодров был конкурсным управляющим разорившейся кинокомпании "Русская Фильм Группа" (РФГ), снявшей первого "Вия", Доценко – его представитель, подписавший заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам РФГ Чана, Шварценеггера и China Film Group Corporation, китайского сопродюсера "Вия-2". Их заявление поступило в суд 20 августа, оно пока оставлено без движения.
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Как указывали Бодров и Доценко, на производство фильма "Вий 3D" РФГ получила займы в размере около 217 миллионов рублей. Несмотря на успех фильма (кассовые сборы превысили 1,2 миллиарда рублей), с кредиторами она не расплатилась. Вместо этого, по мнению истцов, РФГ участвовала в финансировании продолжения "Вия". Затем РФГ передала все свои права в отношении "Вия-2" компании "Корпорация Русская Фильм Группа", которую управляющий называет "клоном" РФГ.
По мнению Бодрова и Доценко, снявшиеся в сиквеле Чан, Шварценеггер и китайская компания-сопродюсер "совместно с организацией, осуществившей вывод активов" способствовали производству и популяризации "Вия-2", а, следовательно, и приросту активов "РФГ-2" ("Корпорация Русская Фильм Группа"). На этом основании к ответчикам, по мнению управляющего и его представителя, может быть предъявлено требование о привлечении к субсидиарной ответственности.
Суд 4 сентября освободил Бодрова от обязанностей конкурсного управляющего РФГ по его просьбе.
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