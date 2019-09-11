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РИА Новости

Семья "агента США" Смоленкова в спешке покинула свой дом, заявили соседи

03:06 11.09.2019 (обновлено: 10:44 11.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСША
США
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
США. Архивное фото
СТАФФОРД, 11 сен — РИА Новости. Семья, предположительно, информатора США Олега Смоленкова спешно покинула дом в городе Стаффорд, штат Виргиния, при виде журналиста одного из американских СМИ, сообщил в среду РИА Новости владелец дома напротив Грег Талли.
По словам Талли, сам он узнал о том, кем может быть его сосед, от журналиста издания Daily Beast, который постучался к ним накануне.
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"Потом он пошел в другой дом к соседке и напугал ее. Она звонила, говорила, что какой-то неизвестный задает вопросы про соседей. Я сказал, что он только что был и у меня и это просто журналист. Она и ее муж поговорили с ним", — вспоминает мужчина.

Эти соседи также рассказали, что журналист, по его словам, сидел в машине и ждал приезда русских вечером.
"Они (русская семья — ред.) увидели его, вошли в дом и спустя 15 секунд уехали на обеих машинах. И на этом все", — говорит Талли.
Соседи, на которых он ссылается, в ответ на попытку корреспондента РИА Новости постучать к ним не открыли дверь. Кто-то приподнял занавеску, но наружу никто так и не вышел.
Ранее CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции в 2017 году вывезли из России своего информатора, близкого к российским властям. По утверждению СМИ, это было сделано после встречи Сергея Лаврова и посла России в США на тот момент Сергея Кисляка с Дональдом Трампом.
По информации некоторых СМИ, речь идет об Олеге Смоленкове, якобы работавшем, в частности, в посольстве России в США и аппарате правительства России. Публиковались также данные, что Смоленков якобы работал в управлении делами президента, но РИА Новости там опровергли эти сведения. Официальным подтверждением, что речь идет о Смоленкове, РИА Новости не располагает.
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Нефертити Васильевна Фишман
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