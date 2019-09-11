Семья "агента США" Смоленкова в спешке покинула свой дом, заявили соседи

СТАФФОРД, 11 сен — РИА Новости. Семья, предположительно, информатора США Олега Смоленкова спешно покинула дом в городе Стаффорд, штат Виргиния, при виде журналиста одного из американских СМИ, сообщил в среду РИА Новости владелец дома напротив Грег Талли.

По словам Талли, сам он узнал о том, кем может быть его сосед, от журналиста издания Daily Beast, который постучался к ним накануне.

"Потом он пошел в другой дом к соседке и напугал ее. Она звонила, говорила, что какой-то неизвестный задает вопросы про соседей. Я сказал, что он только что был и у меня и это просто журналист. Она и ее муж поговорили с ним", — вспоминает мужчина.

Эти соседи также рассказали, что журналист, по его словам, сидел в машине и ждал приезда русских вечером.

"Они (русская семья — ред.) увидели его, вошли в дом и спустя 15 секунд уехали на обеих машинах. И на этом все", — говорит Талли.

Соседи, на которых он ссылается, в ответ на попытку корреспондента РИА Новости постучать к ним не открыли дверь. Кто-то приподнял занавеску, но наружу никто так и не вышел.

Ранее CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции в 2017 году вывезли из России своего информатора, близкого к российским властям. По утверждению СМИ, это было сделано после встречи Сергея Лаврова и посла России в США на тот момент Сергея Кисляка с Дональдом Трампом.