Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре вырос на два сантиметра

ХАБАРОВСК, 11 сен - РИА Новости. Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре за сутки вырос на два сантиметра и к утру среды достиг 829 сантиметров, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
В Хабаровском крае из-за паводков объявлен режим ЧС. Самая сложная обстановка в Комсомольске, где ждут пик паводка на Амуре, ситуацию усугубляют дожди, которые подтапливают городские кварталы. Так, в воскресенье на регион обрушился тайфун "Линлин".
"На утро среды уровень Амура составляет 829 сантиметров, за сутки он вырос на два сантиметра. Из-за роста воды в реке Силинка возникла угроза подмыва опор газопровода, который идет к ТЭЦ. Вчера не удалось сделать обваловку опор из-за сильного течения. Сегодня работы будут продолжены с использованием каменных валунов", - рассказал собеседник.
По его словам, в зоне подтопления находятся 367 индивидуальных жилых домов, 809 приусадебных участков, грунтовыми водами подтоплены подвалы 370 многоквартирных домов, в ПВР находятся 43 человека. В городе продолжаются работы по укреплению дамб, откачке воды из городских кварталов, подвалов домов.