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РИА Новости

Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре вырос на два сантиметра

02:49 11.09.2019
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© РИА Новости / Александр ЯнышевПаводок в Хабаровске
Паводок в Хабаровске
© РИА Новости / Александр Янышев
ХАБАРОВСК, 11 сен - РИА Новости. Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре за сутки вырос на два сантиметра и к утру среды достиг 829 сантиметров, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
В Хабаровском крае из-за паводков объявлен режим ЧС. Самая сложная обстановка в Комсомольске, где ждут пик паводка на Амуре, ситуацию усугубляют дожди, которые подтапливают городские кварталы. Так, в воскресенье на регион обрушился тайфун "Линлин".
"На утро среды уровень Амура составляет 829 сантиметров, за сутки он вырос на два сантиметра. Из-за роста воды в реке Силинка возникла угроза подмыва опор газопровода, который идет к ТЭЦ. Вчера не удалось сделать обваловку опор из-за сильного течения. Сегодня работы будут продолжены с использованием каменных валунов", - рассказал собеседник.
По его словам, в зоне подтопления находятся 367 индивидуальных жилых домов, 809 приусадебных участков, грунтовыми водами подтоплены подвалы 370 многоквартирных домов, в ПВР находятся 43 человека. В городе продолжаются работы по укреплению дамб, откачке воды из городских кварталов, подвалов домов.
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
Вчера, 10:24РИА Новости
В Хабаровском крае вода ушла из одного населенного пункта и трех домов
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Комсомольск-на-АмуреХабаровский крайПроисшествия
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