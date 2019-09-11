Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре вырос на два сантиметра

"На утро среды уровень Амура составляет 829 сантиметров, за сутки он вырос на два сантиметра. Из-за роста воды в реке Силинка возникла угроза подмыва опор газопровода, который идет к ТЭЦ. Вчера не удалось сделать обваловку опор из-за сильного течения. Сегодня работы будут продолжены с использованием каменных валунов", - рассказал собеседник.