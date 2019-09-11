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РИА Новости
Единый день голосования

Избирком признал выборы губернатора Сахалина состоявшимися

02:33 11.09.2019
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© Фото : пресс-служба губернатора Сахалинской областиВалерий Лимаренко
Валерий Лимаренко
© Фото : пресс-служба губернатора Сахалинской области
Валерий Лимаренко. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 сен – РИА Новости. Выборы губернатора Сахалинской области признаны состоявшимися и действительными, сообщила в среду на итоговом заседании председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.
В воскресенье сахалинцы и курильчане голосовали на досрочных выборах за главу региона. По итогам обработки 100% протоколов победил Валерий Лимаренко, набравший 56,15% голосов.
В среду на заседании регионального избиркома официально утверждены результаты прошедших выборов.
"Досрочные выборы губернатора Сахалинской области признаны состоявшимися и действительными. Губернатором Сахалинской области избран Лимаренко Валерий Игоревич", - объявила глава регионального избиркома.
По данным избиркома, из 376 тысяч 777 избирателей Сахалина и Курил участие в выборах приняли 140 тысяч 787 человек, обеспечив явку по региону 37,37%.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
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Единый день голосованияВалерий ЛимаренкоПолитика
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