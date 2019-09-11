Избирком признал выборы губернатора Сахалина состоявшимися

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 сен – РИА Новости. Выборы губернатора Сахалинской области признаны состоявшимися и действительными, сообщила в среду на итоговом заседании председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.

В воскресенье сахалинцы и курильчане голосовали на досрочных выборах за главу региона. По итогам обработки 100% протоколов победил Валерий Лимаренко, набравший 56,15% голосов.

В среду на заседании регионального избиркома официально утверждены результаты прошедших выборов.

"Досрочные выборы губернатора Сахалинской области признаны состоявшимися и действительными. Губернатором Сахалинской области избран Лимаренко Валерий Игоревич", - объявила глава регионального избиркома.