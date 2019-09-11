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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро назвал учения Венесуэлы на границе с Колумбией защитой

02:25 11.09.2019
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© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Каролина Кабрал
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 сен – РИА Новости. Венесуэла, проводя военные учения на границе с Колумбией, никому не угрожает, а лишь защищает свою территорию, сообщил президент страны Николас Мадуро.
Военные учения на границе с Колумбией начались 10 сентября и продлятся до 28 сентября. По словам президента Венесуэлы, решение о мобилизации принято на основании анализа данных стратегического командования армии о событиях на границе с Колумбией. Каракас испытывает агрессию со стороны Боготы, заявлял Мадуро. Он подчеркнул, что политика насилия Колумбии должна остаться в Колумбии, она не нужна в Венесуэле.
Мадуро отметил, что все виды войск Венесуэлы размещены на границе с соседней страной.
"Мы никому не угрожаем. Никогда армия Венесуэлы не выходила за пределы своей страны, чтобы угрожать, вторгаться на территорию другого народа, и этого никогда не случится. Основная идея наших вооруженных сил – это стратегия защиты… Но если придется защищать (граждан страны) оружием, то у Венесуэлы есть вооруженные силы, готовые и хорошо снаряженные, чтобы  защищать родину", - отметил президент.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроВенесуэлаКолумбияВ мире
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