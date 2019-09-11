Мадуро назвал учения Венесуэлы на границе с Колумбией защитой

"Мы никому не угрожаем. Никогда армия Венесуэлы не выходила за пределы своей страны, чтобы угрожать, вторгаться на территорию другого народа, и этого никогда не случится. Основная идея наших вооруженных сил – это стратегия защиты… Но если придется защищать (граждан страны) оружием, то у Венесуэлы есть вооруженные силы, готовые и хорошо снаряженные, чтобы защищать родину", - отметил президент.