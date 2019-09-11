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РИА Новости

Мексика хочет ограничить поток нелегального оружия в страну из США

02:11 11.09.2019
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© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
© AP Photo / Gustavo Aguado
Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
МЕХИКО, 11 сен - РИА Новости. Ключевая проблема для Мексики в переговорах с США - это контрабанда оружия с территории Соединенных Штатов, заявил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард по итогам переговоров в Вашингтоне с участием вице-президента США Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео.
"Мы хотим заморозить трафик оружия в Мексику из США. Это главная проблема, которую мы обсуждали. Для США такой темой является незаконная иммиграция через территорию Мексики", - сообщил Эбрард на пресс-конференции после переговоров, трансляция велась на странице МИД Мексики в Twitter.
По словам министра, с июля, когда на переговорах с Помпео тема контроля незаконного оборота американского оружия была выделена в число приоритетных, действует двусторонняя рабочая группа по контролю контрабанды оружия из США в Мексику.
"В составе рабочей группы, которая базируется в Мексике, представители ключевых североамериканских агентств, а также посол США в Мексике. Группа готовит ежемесячные доклады о нелегальном провозе оружия в Мексику с территории США", - добавил Эбрард.
По данным министерства национальной обороны Мексики, за 10 лет в страну было нелегально ввезено свыше 2 миллионов единиц огнестрельного оружия, порядка 70% от этого числа происходят из США.
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