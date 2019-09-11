Трамп продлил режим санкций за "иностранное вмешательство в выборы"

"Хотя не было никаких данных в пользу того, чтобы иностранная держава смогла повлиять на результаты подсчета голосования на каких-либо выборах в США, иностранные державы исторически пытались использовать свободную и открытую политическую систему Америки", — пояснил Белый дом.

"Тот факт, что лица, находящиеся в полном составе или частично за границей США, могут вмешиваться или подрывать общественное доверие к выборам в США, в том числе и через незаконный доступ к инфраструктуре выборов и предвыборных штабов или через скрытое распространение пропаганды и дезинформации, означает наличие необычной и экстраординарной угрозы национальной безопасности и внешней политике США", — говорится в заявлении.