Британский самолет-разведчик совершил облет северо-западных границ России

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Самолет радиоэлектронной разведки британских военно-воздушных сил произвел во вторник разведывательный полет у северо-западных границ России. Об этом сообщает ресурс Самолет радиоэлектронной разведки британских военно-воздушных сил произвел во вторник разведывательный полет у северо-западных границ России. Об этом сообщает ресурс PlaneRadar

Самолет Boeing RC-135W бортовой номер ZZ666 днем на высоте более восьми километров пролетел над территорией трех прибалтийских республик у границ Ленинградской и Псковской областей.

После этого он направился на юг и над территорией Польши совершил пролет вблизи границы с Белоруссией и Калининградской областью России.

К вечеру самолет завершил свою миссию и направился на аэродром базирования.

Активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России, а также российских военных объектов в Сирии в последнее время значительно увеличилась. Их регулярно замечают в районе Крыма и Краснодарского края, а также над Балтийским морем.

По данным Минобороны, за минувшую неделю российские истребители дежурных сил ПВО поднимались в воздух 23 раза, чтобы не допустить нарушения границы.