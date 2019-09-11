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РИА Новости

Британский самолет-разведчик совершил облет северо-западных границ России

01:44 11.09.2019 (обновлено: 08:14 11.09.2019)
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© Sgt Si Pugsley, ВВС ВеликобританииСамолет-разведчик Boeing RC-135W в ВВС Великобритании
Самолет-разведчик Boeing RC-135W в ВВС Великобритании
© Sgt Si Pugsley, ВВС Великобритании
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Самолет радиоэлектронной разведки британских военно-воздушных сил произвел во вторник разведывательный полет у северо-западных границ России. Об этом сообщает ресурс PlaneRadar.
Самолет Boeing RC-135W бортовой номер ZZ666 днем на высоте более восьми километров пролетел над территорией трех прибалтийских республик у границ Ленинградской и Псковской областей.
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В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
После этого он направился на юг и над территорией Польши совершил пролет вблизи границы с Белоруссией и Калининградской областью России.
К вечеру самолет завершил свою миссию и направился на аэродром базирования.
Активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России, а также российских военных объектов в Сирии в последнее время значительно увеличилась. Их регулярно замечают в районе Крыма и Краснодарского края, а также над Балтийским морем.
По данным Минобороны, за минувшую неделю российские истребители дежурных сил ПВО поднимались в воздух 23 раза, чтобы не допустить нарушения границы.
Эксперты считают, что повышенный интерес к сбору разведывательных данных по России очевиден. Отдельно они отмечают разведоперации со стороны США.
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