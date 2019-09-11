Британский самолет-разведчик совершил облет северо-западных границ России

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Самолет радиоэлектронной разведки британских военно-воздушных сил произвел во вторник разведывательный полет у северо-западных границ России. Об этом сообщает ресурс PlaneRadar.
Самолет Boeing RC-135W бортовой номер ZZ666 днем на высоте более восьми километров пролетел над территорией трех прибалтийских республик у границ Ленинградской и Псковской областей.
После этого он направился на юг и над территорией Польши совершил пролет вблизи границы с Белоруссией и Калининградской областью России.
К вечеру самолет завершил свою миссию и направился на аэродром базирования.
14:05 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 10 сентября 2019 г.
Самолёт радиоэлектронной разведки, Королевских ВВС Великобритании🇬🇧 , #Boeing RC-135W #Rivet #Joint, бортовой номер #ZZ666 , позывной #RRR7228 , производит разведывательный полёт около границ Ленинградской🇷🇺 и Псковской🇷🇺 областей.#RAF #RC135W pic.twitter.com/qM8qi2GvKL
Активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России, а также российских военных объектов в Сирии в последнее время значительно увеличилась. Их регулярно замечают в районе Крыма и Краснодарского края, а также над Балтийским морем.
По данным Минобороны, за минувшую неделю российские истребители дежурных сил ПВО поднимались в воздух 23 раза, чтобы не допустить нарушения границы.
Эксперты считают, что повышенный интерес к сбору разведывательных данных по России очевиден. Отдельно они отмечают разведоперации со стороны США.