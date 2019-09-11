Старт японского грузового корабля к МКС отложили из-за пожара

ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Восьмой по счету старт японского грузовика HTV (Kounotori) на ракете H-IIB к Международной космической станции (МКС) отложен из-за пожара на стартовой площадке, сообщает американское космическое агентство НАСА.
"Старт с космодрома Танегашима был запланирован на 6 часов 33 минуты 29 секунд по японскому стандартному времени (00.33 мск - ред.), а космический аппарат должен был отделиться (от ракеты — ред.) на низкой околоземной орбите примерно через 15 минут. Решения о новой дате запуска пока нет", — говорится в сообщении НАСА.
Агентство не сообщает о причинах пожара.
Предполагается, что в будущем будут проведены восьмой и девятый запуски модуля HTV, а к началу 2020-х годов разработают усовершенствованную версию HTV-X.
Корабль HTV имеет длину 9,8 метра и диаметр 4,4 метра. Масса грузовика — 16 тонн.