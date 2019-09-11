Старт японского грузового корабля к МКС отложили из-за пожара

"Старт с космодрома Танегашима был запланирован на 6 часов 33 минуты 29 секунд по японскому стандартному времени (00.33 мск - ред.), а космический аппарат должен был отделиться (от ракеты — ред.) на низкой околоземной орбите примерно через 15 минут. Решения о новой дате запуска пока нет", — говорится в сообщении НАСА.