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РИА Новости

Российские космонавты на МКС стали меньше заниматься наукой, заявили в ЦПК

01:07 11.09.2019
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Центр подготовки космонавтов (ЦПК) зафиксировал существенное снижение выполняемых российскими космонавтами на МКС научных экспериментов, что связано с произошедшим два года назад сокращением экипажа РФ с трех до двух человек.
"Начиная с апреля 2017 года, наблюдается существенное снижение объема выполняемых работ в этом направлении, что, безусловно, связано с сокращением числа российских космонавтов на борту МКС", - говорится в очередном номере издаваемого ЦПК научного журнала.
Так, согласно проведенному анализу, с 2010 по 2014 год в среднем космонавты тратили на научную программу в среднем 32% своего времени, с 2014 по 2017 годы - показатель вырос до 38%. После произошедшего весной 2017 года сокращения российского экипажа с трех до двух человек, количество времени, которое космонавты стали тратить на науку уменьшилось, а на обслуживание систем станции - увеличилось.
Ранее сообщалось, что российский экипаж вернется к своей полной численности после запуска нового модуля "Наука", в котором есть третье спальное место и стойки с научной аппаратурой. Запуск модуля планируется на конец 2020 года. Пока же российская квота отдана зарубежным партнерам.
Так, согласно подсчетам специалистов ЦПК, российский космонавт Сергей Прокопьев, работавший в космосе в 2018 году, затратил на научные эксперименты лишь 30% своего времени. Суммарно он работал в космосе 1390 часов 45 минут. Из этого времени 412 часов 15 минут пошло на выполнение научной программы.
В апреле 2019 года исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев рассказал РИА Новости, что космонавты тратят все больше времени на обслуживание систем МКС в связи с их износом, но ситуация не катастрофическая.
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Центр подготовки космонавтовМеждународная космическая станцияРоскосмосРоссияРИА Наука
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