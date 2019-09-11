Пенс поблагодарил главу МИД Мексики за совместную работу на границе

ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс встретился в Вашингтоне во вторник с министром иностранных дел Мексики Марсело Эбрардом и обсудил миграцию, сообщил Белый дом.
"Вице-президент признал, что Мексика предприняла важные и беспрецедентные шаги для сокращения притока нелегальных иммигрантов на границу США с момента подписания декларации США-Мексика в Вашингтоне 7 июня 2019 года", - говорится в сообщении. Пенс высоко оценил решение властей Мексики направить тысячи военнослужащих для дополнительной охраны границы с США.
"Лидеры согласились в том, что удалось достичь прогресса, но осталось еще сделать немало работы, чтобы и дальше сократить приток нелегальных иммигрантов в США", - говорится в сообщении.
Ранее Эбрард заявил о снижении на 56% потока нелегальных мигрантов в США из стран Южной Америки в августе по сравнению с маем.
По данным МИД Мексики, пиковым месяцем в наплыве мигрантов стал май 2019 года, когда на границе отметили присутствие 144 тысяч человек. Последующие месяцы демонстрируют существенное снижение – до 64 тысяч человек в августе.
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