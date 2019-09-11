Пенс поблагодарил главу МИД Мексики за совместную работу на границе

Много Шумер из ничего. Демократы готовы из-за Трампа на стену лезть "Это победа Путина", ‒ уверен сенатор Шумер. Говорит, Трамп поставил под удар безопасность и США, и их союзников. Хотя Трамп перевел деньги из программы "сдерживания России" не на кремлевскую, а всего лишь на "мексиканскую" стену.