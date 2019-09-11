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РИА Новости

Ким Чен Ын присутствовал на испытании сверхгабаритной реактивной системы

01:02 11.09.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевГлава КНДР Ким Чен Ын
Глава КНДР Ким Чен Ын
© РИА Новости / Илья Питалев
Глава КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын во вторник присутствовал на тестовом запуске сверхгабаритной реактивной системы залпового огня, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ранее сообщалось, что утром во вторник Северная Корея провела два пуска снарядов или ракет из провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря.
"Верховный лидер заявил, что оружейная система сверхгабаритной реактивной системы залпового огня была полностью проверена с точки зрения боевых операций, характеристики траектории, точности и функции возвращения", - говорится в сообщении агентства.
Это уже восьмой подобный пуск за последние полтора месяца и десятый с мая. По результатам анализа японских военных, это ракеты трех типов новой модификации, 4 и 9 мая, 25 июля и 6 августа были проведены пуски ракет новой модификации малой дальности на твердом топливе, похожие на ракеты типа "Искандер".
Затем в августе были выпущены снаряды, которые Северная Корея называет "сверхкрупной реактивной системой залпового огня". Это также ракеты малой дальности на твердом топливе. Ракеты, выпущенные 10 и 16 августа, напоминают американские ACMS.
Пхеньян
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