Ким Чен Ын присутствовал на испытании сверхгабаритной реактивной системы

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын во вторник присутствовал на тестовом запуске сверхгабаритной реактивной системы залпового огня, сообщает Северокорейский лидер Ким Чен Ын во вторник присутствовал на тестовом запуске сверхгабаритной реактивной системы залпового огня, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ранее сообщалось, что утром во вторник Северная Корея провела два пуска снарядов или ракет из провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря.

"Верховный лидер заявил, что оружейная система сверхгабаритной реактивной системы залпового огня была полностью проверена с точки зрения боевых операций, характеристики траектории, точности и функции возвращения", - говорится в сообщении агентства.

Это уже восьмой подобный пуск за последние полтора месяца и десятый с мая. По результатам анализа японских военных, это ракеты трех типов новой модификации, 4 и 9 мая, 25 июля и 6 августа были проведены пуски ракет новой модификации малой дальности на твердом топливе, похожие на ракеты типа "Искандер".