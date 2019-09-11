На складе ГСМ в Нижегородской области ликвидировали открытое горение

Сообщение о возгорании на складе ГСМ в промзоне Кудьминская в 1 километре северо-западнее поселка Дружный поступило в Единую-дежурно-диспетчерскую службу Богородского района в 18.20 во вторник. Площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров. Горели пять строений (два склада - металлический и кирпичный, два административных здания, бытовое помещение), а также бочки с маслом на открытой площадке и три личных автомобиля. К тушению пожара привлечены 128 человек и 37 единиц техники, в том числе от МЧС России – 111 человек и 31 единица техники. Пострадали два человека, один из них был госпитализирован в ожоговый центр.