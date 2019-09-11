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РИА Новости

СМИ: у посольства США в Кабуле прогремел взрыв

00:32 11.09.2019
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© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь в Кабуле
Скорая помощь в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
Скорая помощь в Кабуле. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Сильный взрыв прогремел около посольства США в столице Афганистана Кабуле в среду утром, передает агентство Синьхуа со ссылкой на источники.
Как сообщается, после взрыва в посольстве сработала сигнализация, ее можно было услышать в близлежащих районах. Пока нет официальной информации о жертвах и пострадавших, но предполагается, что они могут быть.
Сегодня 18-я годовщина атаки организации "Аль-Каида"* на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра.
В сентябре 2001 года в США боевики-смертники "Аль-Каиды"* захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на башни Всемирного торгового центра, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. Жертвами терактов 11 сентября стали 2974 человека, 24 числятся пропавшими без вести.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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