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РИА Новости

Президент Грузии уволила пресс-спикера из-за ее "публичного заявления"

00:29 11.09.2019 (обновлено: 10:57 11.09.2019)
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Саломе Зурабишвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 11 сен — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уволила Хатию Моисцрапишвили с должности пресс-спикера из-за ее публичного заявления, говорится в сообщении администрации главы государства.

"Распространенное Хатией публичное личное заявление противоречит профессиональным обязанностям и стандартам пресс-спикера. Должность пресс-спикера строго обязывает, чтобы любое публичное заявление выражало только позицию президента и администрации", — отмечено в заявлении.

Администрация не уточняет, о каком именно публичном заявлении идет речь. Некоторые местные СМИ предполагают, что это мог быть статус в фейсбуке, где Моисцрапишвили выразила поддержку уволенному новым руководством бывшему главе информационной службы телекомпании "Рустави 2" Нодару Меладзе.
Моисцрапишвили после увольнения с поста спикера остается работать в администрации президента.
Георгий Гахария
9 сентября, 12:45РИА Новости
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Саломе ЗурабишвилиГрузияВ мире
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