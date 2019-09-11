Президент Грузии уволила пресс-спикера из-за ее "публичного заявления"

ТБИЛИСИ, 11 сен — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уволила Хатию Моисцрапишвили с должности пресс-спикера из-за ее публичного заявления, говорится в сообщении администрации главы государства.

"Распространенное Хатией публичное личное заявление противоречит профессиональным обязанностям и стандартам пресс-спикера. Должность пресс-спикера строго обязывает, чтобы любое публичное заявление выражало только позицию президента и администрации", — отмечено в заявлении.

Администрация не уточняет, о каком именно публичном заявлении идет речь. Некоторые местные СМИ предполагают, что это мог быть статус в фейсбуке, где Моисцрапишвили выразила поддержку уволенному новым руководством бывшему главе информационной службы телекомпании "Рустави 2" Нодару Меладзе.