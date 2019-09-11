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РИА Новости

Главы МИД стран Северной Европы и Балтии на встрече обсудят РФ и Украину

00:26 11.09.2019
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CC0 / Artem_Apukhtin / Киев
Киев
CC0 / Artem_Apukhtin /
Киев. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 11 сен — РИА Новости. Россия, конфликт на Украине, безопасность на Балтике станут темами дискуссий министров иностранных дел северных стран, которая пройдёт в среду в исландском городе Боргарнес, сообщает финский МИД.
"Исландия организовала для нас интересную встречу, и я с нетерпением жду хороших дискуссий с соседними северными странами", - сказал министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, его цитата приводится в сообщении.
На встрече будут обсуждаться актуальные вопросы политики безопасности, в том числе безопасность Балтийского моря и Арктического региона, кибер- и гибридные угрозы, Россия и конфликт на Украине. Также будут рассмотрены актуальные европейские проблемы, такие как будущее Европейского союза и изменение климата.
Эти же темы будут подняты в четверг, на встрече министров иностранных дел стран Северной Европы и Балтии (NB8).
Финский МИД отмечает, что Хаависто также проведёт двустороннюю встречу с министром иностранных дел Исландии Гудлёйгуром Тор Тордарсоном.
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