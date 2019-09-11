Главы МИД стран Северной Европы и Балтии на встрече обсудят РФ и Украину

ХЕЛЬСИНКИ, 11 сен — РИА Новости. Россия, конфликт на Украине, безопасность на Балтике станут темами дискуссий министров иностранных дел северных стран, которая пройдёт в среду в исландском городе Боргарнес, сообщает финский МИД.

"Исландия организовала для нас интересную встречу, и я с нетерпением жду хороших дискуссий с соседними северными странами", - сказал министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, его цитата приводится в сообщении.

На встрече будут обсуждаться актуальные вопросы политики безопасности, в том числе безопасность Балтийского моря и Арктического региона, кибер- и гибридные угрозы, Россия и конфликт на Украине. Также будут рассмотрены актуальные европейские проблемы, такие как будущее Европейского союза и изменение климата.

Эти же темы будут подняты в четверг, на встрече министров иностранных дел стран Северной Европы и Балтии (NB8).