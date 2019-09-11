Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T00:08Z
https://ria.ru/20190911/1558550324.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/147595/15/1475951553_0:223:2852:1827_1036x0_80_0_0_0d39b6766989bfcb7dee0393321a3dbb.jpg
РИА Новости

После проверок исполнения бюджета за 2018 год возбудили одно уголовное дело

00:33 11.09.2019
539
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Счетной Палаты РФ в Москве
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Здание Счетной Палаты РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Следователи возбудили пока только одно уголовное дело по итогам проверок Счетной палатой исполнения бюджета РФ за 2018 год, говорится в опубликованном в среду заключении контрольного ведомства на отчет об исполнении федерального бюджета за прошлый год. Сам отчет правительство ранее внесло в Госдуму.
Аудиторы отмечают, что по представлениям Счетной палаты в отчетном периоде к административным видам ответственности были привлечены 14 должностных лиц, по результатам проверок было направлено 10 обращений в Генеральную прокуратуру, два обращения в Следственный комитет и два - в ФСБ России. По результатам рассмотрения материалов Счетной палаты органы прокуратуры направили представления пяти должностным лицам об устранении выявленных нарушений.
"В органы предварительного следствия для решения вопроса об уголовном преследовании направлено 5 материалов, по результатам рассмотрения которых следователями возбуждено 1 уголовное дело, по 3 материалам проведение надзорных мероприятий правоохранительными органами не завершено", - говорится в документе. Также не завершены проверки по материалам, направленным в ФСБ, а по материалам, направленным в Следственный комитет, проводятся доследственные проверки.
Здание Счетной палаты РФ
19 августа, 09:23РИА Новости
Счетная палата отметила низкий уровень исполнения расходов на нацпроекты
Объем нарушений, выявленных Счетной палатой по итогам исполнения бюджета-2018, составил 426,2 миллиарда рублей – на 121,1 миллиарда рублей, или на 22,1% меньше показателя 2017 года.
"Как и в предыдущие годы, актуальными остаются вопросы соблюдения законодательства РФ при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, обеспечения регистрации права собственности РФ на объекты недвижимости", - отмечают аудиторы. Также контрольное ведомство отмечает недостаточное выполнение отдельными участниками бюджетного процесса возложенных на них бюджетных полномочий и недостаточный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью подведомственных учреждений.
По данным ведомства, по состоянию на 23 августа 2019 года только 19 из 110 представлений Счетной палаты, направленных главным бюджетным распорядителям по результатам проверок, выполнено и снято с контроля.
Вывеска на здании отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
26 июля, 19:37РИА Новости
ПФР ответил на критику Счетной палаты
750003
Обсудить 0
Счетная палата РФРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Саломе Зурабишвили
Президент Грузии уволила пресс-спикера из-за ее "публичного заявления"
РИА
Новости
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Члены конгресса США в четверг проведут пресс-конференцию по делу Уилана
Самолет-разведчик Boeing RC-135W в ВВС Великобритании
Британский самолет-разведчик совершил облет северо-западных границ России
Эксперты назвали аэропорты, в которых чаще всего задерживают рейсы
Лента
новостей
Киев
Главы МИД стран Северной Европы и Балтии на встрече обсудят РФ и Украину
"Автонет": ИИ сможет подстраивать расписание движения автобусов под вузы
Сейсмограф. Архивное фото
В заливе Аляска произошло землетрясение магнитудой 5,7
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер Японии провел перестановки в руководстве правящей партии
Международная космическая станция
Российские космонавты на МКС стали меньше заниматься наукой, заявили в ЦПК
Скорая помощь в Кабуле
СМИ: у посольства США в Кабуле прогремел взрыв
Вице-президент США Майк Пенс
Пенс поблагодарил главу МИД Мексики за совместную работу на границе
Международная космическая станция
Старт японского грузового корабля к МКС отложили из-за пожара
Автоматический аппарат, позволяющий проводить непрерывный массаж сердца, в Сахалинской областной больнице
На Сахалине реанимировали пациента, у которого 25 минут не билось сердце
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:37Трамп назвал стратегию Болтона по Венесуэле неуместной
20:36Трамп заявил о пяти кандидатах, которые "очень хотят" заменить Болтона
20:30МИД прокомментировал планы Нетаньяху по Иорданской долине
20:30Белый дом готовится к возможным переговорам Трампа и Роухани, пишут СМИ
20:27Малышева отреагировала на публикации СМИ о допустимости каннибализма
20:23В Индонезии задержали 29 человек после беспорядков на востоке страны
20:16Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
Лента новостейМолния