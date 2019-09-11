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РИА Новости

Рейс Москва — Анталья совершил вынужденную посадку в Краснодаре

00:04 11.09.2019 (обновлено: 11:00 11.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Red Wings
Самолет авиакомпании Red Wings
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании Red Wings. Архивное фото
КРАСНОДАР, 11 сен — РИА Новости. Рейс Москва — Анталья, по предварительным данным, из-за технической неисправности совершил вынужденную посадку в Краснодаре, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"Сегодня, 10 сентября, в 22:07 мск в международном аэропорту Краснодар совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Red Wings, следовавший по маршруту Москва — Анталья. По предварительным данным, причиной посадки стала техническая неисправность. На борту находились 215 пассажиров", — отмечает пресс-служба международного аэропорта Краснодар.

По данным пресс-службы, посадка прошла в штатном режиме. Подробности уточняются.
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Анталья (провинция)МоскваКраснодарПроисшествия
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