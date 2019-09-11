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РИА Новости
Культура

Лучшие фото конкурса имени Андрея Стенина: это просто надо видеть

08:00 11.09.2019 (обновлено: 17:03 11.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковНа открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Государственного исторического музея
На открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Государственного исторического музея
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Во вторник в Историческом музее на сцену выходили люди, побывавшие в горячих точках, повидавшие боль, горе, красоты и тяготы мира. Благодаря их снимкам мы с вами узнаем, чем и как на самом деле живет планета. Почти 30 молодых фотографов из 17 стран продолжают дело своего коллеги, погибшего при исполнении редакционного задания под Донецком. На выставке работ финалистов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина — несломленные женщины, морозная Якутия, "желтые жилеты". О том, как прошла церемония награждения, — в материале РИА Новости.

Хрупкий мир вокруг нас

"Мы разминулись буквально на дни в Донецке. В августе 2014 года я приехал в командировку, нам сказали, что Андрей пропал два дня назад и не могут его найти. Мы искали его там, потом на Украине, а затем я узнал, что произошла такая трагическая история. Мы так и не успели познакомиться", — вспоминает руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

"Профессия журналиста не защитила от смерти Андрея, она может не защитить от смерти тысячи фотографов, операторов, репортеров, ассистентов, фиксеров, которые во всем мире в горячих точках работают для того, чтобы донести до нас правду. <…> Мы обязаны делать все, чтобы имена тех, кого она не защитила, оставались в памяти и чтобы каждый день их родные, близкие и мы (как их коллеги. — Прим. ред.) знали, что все это было не зря", — заметила на церемонии главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Фотография — самый интернациональный вид искусства, поскольку не нуждается в переводе, он показывает, насколько хрупок мир и человеческая жизнь", — считает генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Андрей Стенин был очень талантливым фотографом и талантливым литератором. Уверен, что его фотографии меняли жизни, потому что он снимал в горячих точках, и эти фотографии уже защищали людей, и в то же время молодым коллегам были настоящим примером. Наш конкурс продолжает эту линию, традицию, он тоже меняет человеческие жизни", — добавил Киселев.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль, директор Исторического музея Алексей Левыкин, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, куратор конкурса имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник на выставке победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Открытие выставки победителей Международного конкурса имени А. Стенина
1 из 4

Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль, директор Исторического музея Алексей Левыкин, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, куратор конкурса имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник на выставке победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущая канала НТВ Ирада Зейналова, директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль, фотографы Луис Тато (Испания) и Альфредо Боско (Италия) на церемонии награждения победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Открытие выставки победителей Международного конкурса имени А. Стенина
2 из 4
Телеведущая канала НТВ Ирада Зейналова, директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль, фотографы Луис Тато (Испания) и Альфредо Боско (Италия) на церемонии награждения победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Заместитель председателя Государственной Думы Ольга Тимофеева, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и официальный представитель МИД России Мария Захарова на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Открытие выставки победителей Международного конкурса имени А. Стенина
3 из 4

Заместитель председателя Государственной Думы Ольга Тимофеева, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и официальный представитель МИД России Мария Захарова на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПевица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Государственного исторического музея. Конкурс организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО с целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. В 2019 году на конкурс присланы работы из 80 стран.
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Государственного исторического музея
4 из 4
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Государственного исторического музея. Конкурс организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО с целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. В 2019 году на конкурс присланы работы из 80 стран.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 4

Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль, директор Исторического музея Алексей Левыкин, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, куратор конкурса имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник на выставке победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 4
Телеведущая канала НТВ Ирада Зейналова, директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль, фотографы Луис Тато (Испания) и Альфредо Боско (Италия) на церемонии награждения победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 4

Заместитель председателя Государственной Думы Ольга Тимофеева, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и официальный представитель МИД России Мария Захарова на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 4
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в выставочном комплексе Государственного исторического музея. Конкурс организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО с целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. В 2019 году на конкурс присланы работы из 80 стран.
© РИА Новости / Илья Питалев
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По мнению телеведущей Ирады Зейналовой, конкурс не только открывает новые имена.
"Если ты получаешь не просто абстрактную премию — "Тэфи" или "Оскар", — а премию с именем Андрея Стенина, то это миссия, которую ты должен продолжать, — сказала она РИА Новости. — Ты не можешь больше бояться, останавливаться, халтурить. Для тех, кто занимается "экстрималкой" и войной, это — особый знак, это особые люди, и для них честь продолжать дело товарища. Который не только чудовищно погиб, но был большим профессионалом: его работы имели настоящую художественную ценность. Нет шанса не продолжить его дело".

Герой нашего времени

© РИА Новости / Илья Питалев

Итальянский фотограф Габриэле Чеккони получает Гран-при V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Фотограф Габриэле Чеккони, получивший Гран-при конкурса имени Стенина в 2019 году
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Итальянский фотограф Габриэле Чеккони получает Гран-при V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Автор фотографии "Зачарованная" Андреа Алаи (Италия), победивший в номинации " Вдохновение. Одиночная фотография" на церемонии награждения победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Открытие выставки победителей Международного конкурса имени А. Стенина
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Автор фотографии "Зачарованная" Андреа Алаи (Италия), победивший в номинации " Вдохновение. Одиночная фотография" на церемонии награждения победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Фотограф из Бангладеш Мушфикула Алам получает приз в номинации "Портрет. Герой нашего времени" V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Мушфикул Алам из Бангладеш получает премию за серию работ История мучений.
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Фотограф из Бангладеш Мушфикула Алам получает приз в номинации "Портрет. Герой нашего времени" V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Артист балета, премьер Большого театра Владислав Лантратов вручает награду фотографу Алексею Васильеву в номинации "Моя планета. Серии" V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Открытие выставки победителей Международного конкурса имени А. Стенина
4 из 4

Артист балета, премьер Большого театра Владислав Лантратов вручает награду фотографу Алексею Васильеву в номинации "Моя планета. Серии" V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 4

Итальянский фотограф Габриэле Чеккони получает Гран-при V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

© РИА Новости / Илья Питалев
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Автор фотографии "Зачарованная" Андреа Алаи (Италия), победивший в номинации " Вдохновение. Одиночная фотография" на церемонии награждения победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 4

Фотограф из Бангладеш Мушфикула Алам получает приз в номинации "Портрет. Герой нашего времени" V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
4 из 4

Артист балета, премьер Большого театра Владислав Лантратов вручает награду фотографу Алексею Васильеву в номинации "Моя планета. Серии" V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Высшую награду конкурса, Гран-при, получил итальянец Габриэле Чеккони за серию "Отверженные и земля". Это фотоистория о лагере вынужденных мигрантов народности рохинджа (на южных территориях Бангладеш) и об экологической катастрофе в тех краях.
"Герои моих снимков, считают, что сами не могут ничего сделать, они просто пытаются выживать, — рассказал Чеккони РИА Новости. — Мои фото не могут мгновенно изменить реальность, но могут заставить общество задуматься".
Фотограф признался, что сейчас работает над проектом о Кувейте, но одну из следующих серий может посвятить Москве: "Все возможно, почему нет?"
© Фото : Gabriele Cecconi, Stenincontest

Работа Габриэле Чеккони (Италия) из серии "Отверженные и земля", получившая Гран-при V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Габриэле Чеккони. Из серии Отверженные и земля. Гран-при 5-го Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
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Работа Габриэле Чеккони (Италия) из серии "Отверженные и земля", получившая Гран-при V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

© Фото : Gabriele Cecconi, Stenincontest
© Фото : Andrea Alai, Stenincontest

Фотография Андреа Алаи (Италия) "Зачарованная", получившая награду V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в номинации "Вдохновение"

Андреа Алаи, Зачарованная. Вдохновение. Одиночная фотография, 1 место
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Фотография Андреа Алаи (Италия) "Зачарованная", получившая награду V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в номинации "Вдохновение"

© Фото : Andrea Alai, Stenincontest
1 из 2

Работа Габриэле Чеккони (Италия) из серии "Отверженные и земля", получившая Гран-при V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

© Фото : Gabriele Cecconi, Stenincontest
2 из 2

Фотография Андреа Алаи (Италия) "Зачарованная", получившая награду V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в номинации "Вдохновение"

© Фото : Andrea Alai, Stenincontest
В новой номинации "Вдохновение" лучшим признали черно-белое фото "Зачарованная" итальянца Андреа Алаи. Героиня снимка — девятилетняя девочка Яса из Донецка, ведущая борьбу с тяжелым недугом, синдромом Крузона.
"Из-за войны она с семьей перебралась в Черкассы, где живет в коммуне беженцев, — пояснил РИА Новости Алаи. — Она окружена любовью своей семьи, но ее родные сами страдают от ситуации в стране — это очень тяжелая история".
На снимке девочка: на детском празднике, в "волшебной" комнате, заполненной мыльными пузырями, — Алаи поймал момент умиротворения и сказочной невесомости.
"Я очень надеюсь, что благодаря моей победе на конкурсе об истории Яси узнают многие люди — семья девочки нуждается в поддержке. В том году произошло чудо, с мальчиком из Ирака (фотограф Касим Алькадим благодаря конкурсу получил протез, облегчивший его жизнь. — Прим. ред.), может быть, и Ясе повезет в этом году", — заключил Андреа.
© Фото : Mushfiqul Alam, StenincontestМушфикул Алам. "История мучений". Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий, 1 место
Мушфикул Алам. История мучений. Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий, 1 место
© Фото : Mushfiqul Alam, Stenincontest
Мушфикул Алам. "История мучений". Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий, 1 место
Лаконичная и трагичная серия снимков "История мучений" фотографа из Бангладеш Мушфикула Алама победила в номинации "Портрет. Герой нашего времени". В фокусе его камеры — женщины народа рохинджа, ставшие жертвами насилия в ходе этнических чисток или военных действий.
"Они рассказали мне, что произошло с ними, как убивали их семьи, детей, через что им пришлось пройти, — объяснил РИА Новости Алам. — Это женщины, которые страдают от лжи, дискриминации в обществе и на войне, — а я хочу для них справедливости! Мой проект показывает, что женщины и дети — самые хрупкие существа на планете".
Отчасти желание фотографа сбылось: одна из героинь после трагических событий смогла снова выйти замуж и, по признанию Алама, счастливо живет с супругом.
На серии снимков Мушфикула героини запечатлены на черном фоне и укрыты разноцветными накидками, или хиджабами, скрывающими их лица. Это было сделано намерено: как с художественной точки зрения, так и из соображений безопасности этих женщин.
© Фото : Алексей Васильев, Stenincontest

Алексей Васильев, "Моя дорогая Якутия", первое место в номинации "Моя планета. Серия фотографий" V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Алексей Васильев. Моя дорогая Якутия. Моя планета. Серия фотографий, 1 место
1 из 7

Алексей Васильев, "Моя дорогая Якутия", первое место в номинации "Моя планета. Серия фотографий" V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

© Фото : Алексей Васильев, Stenincontest
© Фото : Ayanava Sil, Stenincontest

Снимок фотографа Аянава Сила "Решающий момент в ватерпольном матче", победивший в номинации "Спорт"

Аянава Сил. Решающий момент в ватерпольном матче. Спорт. Одиночная фотография, 1 место
2 из 7

Снимок фотографа Аянава Сила "Решающий момент в ватерпольном матче", победивший в номинации "Спорт"

© Фото : Ayanava Sil, Stenincontest
© Фото : Алексей Филиппов, Stenincontest

Серия снимков Алексея Филиппова "Lonely Olympics", победившая в номинации "Спорт"

Алексей Филиппов. Lonely Olympics. Спорт. Серия фотографий, 1 место
3 из 7

Серия снимков Алексея Филиппова "Lonely Olympics", победившая в номинации "Спорт"

© Фото : Алексей Филиппов, Stenincontest
© Фото : Francis Rousseau, Stenincontest

Работа Франсис Руссо "Женщины из Аругам-Бей", победитель номинции "Портрет. Герой нашего времени"

Франсис Руссо. Женщины из Аругам-Бей. Портрет. Герой нашего времени. Одиночная фотография, 1 место
4 из 7

Работа Франсис Руссо "Женщины из Аругам-Бей", победитель номинции "Портрет. Герой нашего времени"

© Фото : Francis Rousseau, Stenincontest
© Фото : Justin Sullivan, Stenincontest

Фото Джастина Салливана "Распил", лауреат номинации "Моя планета"

Джастин Салливан. Распил. Моя планета. Одиночная фотография, 1 место
5 из 7

Фото Джастина Салливана "Распил", лауреат номинации "Моя планета"

© Фото : Justin Sullivan, Stenincontest
© Фото : Sameer Al-Doumy, Stenincontest

Фото Самира Аль-Думи "От одного конфликта к другому. Cирия", лауреат в категории "Главные новости"

Самир Аль-Думи. От одного конфликта к другому. Cирия. Главные новости. Одиночная фотография, 1 место
6 из 7

Фото Самира Аль-Думи "От одного конфликта к другому. Cирия", лауреат в категории "Главные новости"

© Фото : Sameer Al-Doumy, Stenincontest
© Фото : Kitra Cahana, Stenincontest

Работа Китра Кахана "Караван мигрантов, Тихуана", лауреат номинации "Главные новости"

Китра Кахана. Караван мигрантов, Тихуана. Главные новости. Серия фотографий, 1 место
7 из 7

Работа Китра Кахана "Караван мигрантов, Тихуана", лауреат номинации "Главные новости"

© Фото : Kitra Cahana, Stenincontest
1 из 7

Алексей Васильев, "Моя дорогая Якутия", первое место в номинации "Моя планета. Серия фотографий" V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

© Фото : Алексей Васильев, Stenincontest
2 из 7

Снимок фотографа Аянава Сила "Решающий момент в ватерпольном матче", победивший в номинации "Спорт"

© Фото : Ayanava Sil, Stenincontest
3 из 7

Серия снимков Алексея Филиппова "Lonely Olympics", победившая в номинации "Спорт"

© Фото : Алексей Филиппов, Stenincontest
4 из 7

Работа Франсис Руссо "Женщины из Аругам-Бей", победитель номинции "Портрет. Герой нашего времени"

© Фото : Francis Rousseau, Stenincontest
5 из 7

Фото Джастина Салливана "Распил", лауреат номинации "Моя планета"

© Фото : Justin Sullivan, Stenincontest
6 из 7

Фото Самира Аль-Думи "От одного конфликта к другому. Cирия", лауреат в категории "Главные новости"

© Фото : Sameer Al-Doumy, Stenincontest
7 из 7

Работа Китра Кахана "Караван мигрантов, Тихуана", лауреат номинации "Главные новости"

© Фото : Kitra Cahana, Stenincontest
Темы "желтых жилетов" ("От одного конфликта к другому. Франция", Самир Аль-Думи), природы ("Моя дорогая Якутия", Алексей Васильев) и спорта ("Решающий удар", Аянава Сила) также были отмечены наградами.

Герои и истории

За пятилетнюю историю конкурса было много удивительных случаев с его участниками. Среди них — итальянка Летиция, главная героиня серии работ фотографа Данило Ди Мео "Летиция. История невидимой жизни", которая благодаря конкурсу прилетела в Москву, совершив первое в своей жизни международное путешествие. Девушка своим примером решила вдохновить миллионы людей с инвалидностью: с рождения она почти полностью обездвижена, не может говорить и лишь немного контролирует движения головы и глаз.
Касим Алькадим на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
8 августа, 14:53РИА Новости
Герой конкурса Стенина иракский мальчик Касим начал ходить на протезе
Еще один герой — иракский мальчик Касим Алькадим (запечатленный на снимке лауреата Гран-при прошлого года) потерял ногу при взрыве американской противопехотной мины. Он при этом не утратил жизнерадостности и стремления играть в футбол. Касим стал известен во всем мире, оказавшись в объективе фотографа Тайсира Мехди.
В итоге медиагруппа "Россия сегодня" предложила Касиму приехать в Москву накануне его дня рождения. Касиму сделали операцию и установили современный протез. "Вот, собственно, такие удивительные вещи происходят благодаря конкурсу Андрея Стенина, — сказал Дмитрий Киселев. — И Андрей Стенин продолжает, таким образом, делать добро и менять человеческие жизни".
Герой снимка Желание жить, завоевавшего золото на Международном конкурсе фотожурналистики имени Андрея Стенина, иракский мальчик Касим Алькадим наносит символический удар по мячу перед началом матча 28-го тура Чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК Спартак (Москва) и ФК Уфа (Уфа).
6 августа, 08:00Пять лет со дня гибели Андрея Стенина
До и после вспышки. Судьбы героев и финалистов конкурса Стенина
3101022
КультураМеждународный конкурс фотожурналистики им. Андрея СтенинаИрада ЗейналоваКирилл ВышинскийИсторический музейДмитрий КиселевМаргарита СимоньянМоскваЕвропаРоссия
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