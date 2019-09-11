Более миллиона человек в Великобритании названы в честь персонажей Диснея

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Исследование, проведенное туристической компанией Florida4Less, показало, что более миллиона человек в Великобритании назвали в честь персонажей Диснея, . Исследование, проведенное туристической компанией Florida4Less, показало, что более миллиона человек в Великобритании назвали в честь персонажей Диснея, сообщает Mirror.

Самое популярное имя - Жасмин. Так звали принцессу и подругу Аладдина из одноименного мультфильма. Следом идет Рекс - игрушечный динозавр из "Истории игрушек", на третьем месте Белль - главная героиня "Красавицы и Чудовища".

Компания также включила в список имен Джесси ("История игрушек 2"), Минни (подруга Микки Мауса), Тиана ("Принцесса и лягушка"), Эльза ("Холодное сердце"), Вуди ("История игрушек"), Ариэль ("Русалочка") и Нала ("Король Лев").

Исследователи также установили, что необычные имена чаще выбирают папы, а не мамы.