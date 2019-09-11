Эксперты назвали аэропорты, в которых чаще всего задерживают рейсы

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Половина рейсов, вылетающих этим летом из аэропорта Миконоса, была задержана, что сделало его самой непунктуальной воздушной гаванью в мире, Половина рейсов, вылетающих этим летом из аэропорта Миконоса, была задержана, что сделало его самой непунктуальной воздушной гаванью в мире, сообщает Lonely Planet.

Специалисты сервиса, отслеживающего задержки рейсов по всему миру, провели исследование, определив аэропорты в Европе и США, в которых вылет самолетов этим летом откладывался чаще всего. По их данным, помимо Миконоса, наиболее часто задержки случались в аэропортах Афин, Лиссабона, Понта-Делгада, Санторини, Милана, Венеции и Любляны.

В Великобритании самыми непунктуальными аэропортами стали лондонские Гатвик и Хитроу. Там задерживалось в среднем четыре рейса из десяти. В аэропортах Бристоля, Эдинбурга и Бирмингема также наблюдались частые задержки.