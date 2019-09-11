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РИА Новости
Туризм

Эксперты назвали аэропорты, в которых чаще всего задерживают рейсы

00:43 11.09.2019
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© Depositphotos / cunaplusНедовольный пассажир в аэропорту
Недовольный пассажир в аэропорту
© Depositphotos / cunaplus
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Половина рейсов, вылетающих этим летом из аэропорта Миконоса, была задержана, что сделало его самой непунктуальной воздушной гаванью в мире, сообщает Lonely Planet.
Специалисты сервиса, отслеживающего задержки рейсов по всему миру, провели исследование, определив аэропорты в Европе и США, в которых вылет самолетов этим летом откладывался чаще всего. По их данным, помимо Миконоса, наиболее часто задержки случались в аэропортах Афин, Лиссабона, Понта-Делгада, Санторини, Милана, Венеции и Любляны.
В Великобритании самыми непунктуальными аэропортами стали лондонские Гатвик и Хитроу. Там задерживалось в среднем четыре рейса из десяти. В аэропортах Бристоля, Эдинбурга и Бирмингема также наблюдались частые задержки.
В США сбои в расписании случались во многих аэропортах. Сервис отметил нью-йоркские Ла-Гуардия и Ньюарк Либерти. Также планы пассажиров нарушали задержки рейсов в международном аэропорту Далласа, в аэропорту Шарлотт Дуглас в Северной Каролине, Хартсфилд-Джексон в Атланте и в международном аэропорту Лос-Анджелеса.
Пассажиры в аэропорту
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