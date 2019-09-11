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РИА Новости
Культура

Билл Скарсгард подтвердил, что у него есть ребенок

01:18 11.09.2019
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© REUTERS / Mario AnzuoniАктер Билл Скарсгард на премьере "Оно 2" в Лос-Анджелесе
Актер Билл Скарсгард на премьере Оно 2 в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Mario Anzuoni
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Шведский актер Билл Скарсгард, сыгравший клоуна Пеннивайза в хорроре "Оно" рассказал ведущему Стивену Колберту, что у него есть 11-месячная дочь, сообщает EW.
Ведущий начал встречу с актером, с того, что сказал, насколько страшно он сыграл своего персонажа и предположил, что его, наверное, боятся дети.
После чего задал Скарсгарду вопрос: "У вас есть дети?"
"Да, есть. Один. Ей 11 месяцев", - ответил актер.
"Никогда не показывай ей этот фильм (имея в виду "Оно")", - в шутку посоветовал Колберт.
Дальше Билл Скарсгард рассказал, что принес со съемок кучу игрушек, включая "плюшевых мишек Пеннивайза", как их назвал сам актер.
"Ее детская просто завалена всеми этими игрушками", - рассказал он.
"Это мило. Вы защищаете ее от ночных кошмаров", - снова посоветовал ведущий.
Биллу Скарсгарду не задали дальнейших вопросов о том, кто же мама малышки и состоит ли он с кем-то в браке.
О личной жизни актера вообще мало что известно, кроме того, что с 2015 года он встречается с актрисой Алидой Морберг, которая старше его на пять лет.
В октябре прошлого года стало известно - у пары родилась дочь (имя девочки до сих пор скрывают), но официального подтверждения этой информации не было.
Актер Билл Скарсгард на премьере Оно 2 в Лос-Анджелесе
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