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РИА Новости
Культура

Мелани Гриффит прокомментировала роман Дакоты Джонсон и фронтмена Coldplay

02:41 11.09.2019
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© AP Photo / Invision / Jordan StraussАктриса Мелани Гриффит и ее дочь, актриса и модель Дакота Джонсон
Актриса Мелани Гриффит и ее дочь, актриса и модель Дакота Джонсон
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Американская актриса Мелани Гриффит рассказала, что думает об отношениях своей дочери Дакоты Джонсон с фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином, сообщает People.

"Я люблю парня моей дочери. Думаю, что они потрясающая пара", - прокомментировала Гриффит на вечеринке Tex-Mex Fiesta в Беверли-Хиллз.

Это не первый раз, когда актриса не стесняется говорить о личной жизни дочери.
В мае этого года Гриффит говорила, что обожает избранника дочери-актрисы, которая получила известность за роль в "50 оттенках серого", и уважает ее за то, что Дакота не афиширует личную жизнь.
О романе актрисы и музыканта впервые заговорили после того, как папарацци увидели их в суши-баре Лос-Анджелеса в середине октября 2017 года.
Уже в апреле 2018 года СМИ писали том, что у пары все "серьезно".
В августе 2019 года Джонсон и Мартина заметили на совместном отдыхе с бывшей женой солиста Coldplay актрисой Гвинет Пэлтроу, с которой музыкант был в браке десять лет. Вместе они воспитывают двоих детей - дочь Эппл (15 лет) и сына Мозеса (13 лет).
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