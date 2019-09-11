Мелани Гриффит прокомментировала роман Дакоты Джонсон и фронтмена Coldplay

Актриса Мелани Гриффит и ее дочь, актриса и модель Дакота Джонсон

© AP Photo / Invision / Jordan Strauss Актриса Мелани Гриффит и ее дочь, актриса и модель Дакота Джонсон

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Американская актриса Мелани Гриффит рассказала, что думает об отношениях своей дочери Дакоты Джонсон с фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином, Американская актриса Мелани Гриффит рассказала, что думает об отношениях своей дочери Дакоты Джонсон с фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином, сообщает People.

"Я люблю парня моей дочери. Думаю, что они потрясающая пара", - прокомментировала Гриффит на вечеринке Tex-Mex Fiesta в Беверли-Хиллз.

Это не первый раз, когда актриса не стесняется говорить о личной жизни дочери.

В мае этого года Гриффит говорила, что обожает избранника дочери-актрисы, которая получила известность за роль в "50 оттенках серого", и уважает ее за то, что Дакота не афиширует личную жизнь.

О романе актрисы и музыканта впервые заговорили после того, как папарацци увидели их в суши-баре Лос-Анджелеса в середине октября 2017 года.

Уже в апреле 2018 года СМИ писали том, что у пары все "серьезно".