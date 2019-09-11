Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T08:01Z
https://ria.ru/20190911/1558541155.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155854/13/1558541394_0:241:2994:1925_1036x0_80_0_0_200154fd288944946518134bedc7f53d.jpg
РИА Новости

Афганская ловушка для Трампа: уйти нельзя остаться

08:00 11.09.2019 (обновлено: 08:01 11.09.2019)
9536
© REUTERS / Omar SobhaniВоеннослужащие миссии "Решительная поддержка" на месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 5 сентября 2019
Военнослужащие миссии Решительная поддержка на месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 5 сентября 2019
© REUTERS / Omar Sobhani
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Дональд Трамп заявил, что переговоры США с движением "Талибан"* "мертвы".
"Со мной так нельзя", — сказал американский президент. И добавил, что у его страны есть "ядерные" способы нанести талибам поражение, однако они не применяются, поскольку это привело бы к гибели "миллионов и миллионов человек".

В России, на собственном опыте убедившейся, что Афганистан — трясина, где может безнадежно увязнуть даже самая мощная сверхдержава, новости о продолжающих забег по афганским граблям американцах вызывают только вялый интерес. В самих же Штатах тема последние дни не сходит с первых полос СМИ — и не без оснований: планировавшийся на днях триумф Трампа и его администрации обернулся провалом.

В воскресенье в президентской резиденции Кэмп-Дэвид по личной инициативе Трампа должны были пройти секретные переговоры — по отдельности — с представителями "Талибана"* и президентом официального Афганистана Ашрафом Гани. Предполагалось подписание мирного соглашения между США и талибами, в результате чего Вашингтон получил бы возможность окончательно вывести войска из страны.
Однако буквально за несколько часов до мероприятия Трамп все отменил. В качестве причины назвал теракт, произошедший в Кабуле 5 сентября. Погибли 12 человек, включая одного военнослужащего США, — талибы взяли на себя ответственность за взрыв.
Встреча высокого уровня формата С5+1 в Нур-Султане
26 августа, 08:00РИА Новости
США готовятся к схватке за Центральную Азию. Вытеснят ли они Россию и Китай
По сведениям The Washington Post, истинная подоплека срыва договоренностей — противоречия внутри трамповской администрации, а конкретно — между госсекретарем Майком Помпео, сторонником соглашения, и "ястребом" Джоном Болтоном, выступающим категорически против любых сделок с террористами. Вернее, выступавшим, поскольку вчера он был уволен Трампом с должности советника президента по вопросам национальной безопасности.
Западные журналисты также напомнили, что почти за год переговорного процесса по вине "Талибана"* в Афганистане погибли и другие американцы, однако это не служило причиной отказа Белого дома от взаимодействия с радикальным движением.

В то же время нельзя не отдать должное политическому чутью Трампа, не ставшего делать решительный шаг, который мог оказаться крайне токсичным для его карьеры в свете быстро приближающихся выборов. Даже в нынешней ситуации он оказался под огнем критики за саму идею пригласить талибов в Кэмп-Дэвид. Как заявила член палаты представителей Лиз Чейни, чей отец был вице-президентом США во время теракта 11 сентября 2001 года: "Ни один член "Талибана"* не должен туда даже ступать. Никогда". А с учетом того что события разворачиваются прямо под восемнадцатую годовщину террористической атаки, которая и стала причиной ввода американских войск в Афганистан, нынешний хозяин Белого дома в последний момент увернулся от очень серьезных проблем.

Правда, решение задачи, как Штатам уйти из Афганистана максимально быстро и с минимальными потерями, теперь отброшено на неизвестное количество пунктов назад и вновь выглядит крайне туманным.
По существу, США угодили ровно в ту же ловушку, в которую попал СССР три десятилетия назад:
— возможности одержать победу военным путем нет;
— статус-кво весьма затратен, вытягивает крупные средства из государства (около 740 миллиардов долларов с 2001 года), не говоря уже об иных потерях, включая человеческие;
— общество раздражено затянувшейся военной кампанией, и ее формальное окончание в 2014 году никого не утешает.
Хотя по поводу последнего имеет смысл скорее восхититься эффективностью американской системы, в которой после почти двух десятилетий безрезультатной и дорогостоящей операции с гибелью тысяч граждан США (почти 2,5 тысячи только военнослужащих, данные по сотрудникам ЧВК неизвестны) общество всего лишь негромко недовольно бурчит.
Здание Министерства иностранных дел РФ
4 сентября, 12:45РИА Новости
Россия готова выступить гарантом соглашения между США и талибами
Вариант же "резать косты", бросив все и просто уйдя, для Вашингтона неприемлем, потому что издержки будут куда хуже нынешнего положения. И не имеет значения, что Трамп искренне хотел бы вытащить свою страну из авантюры, в которую ее загнали давным-давно совсем другие люди.
Дело не только в том, что уход американцев будет где-то и кем-то расценен как поражение. В конце концов, при желании и наличии соответствующих пропагандистских ресурсов любой проигрыш можно изобразить триумфом, а уж Штаты имеют в этой сфере особенно большой опыт.
Важнее другое: их провал будет иметь слишком серьезные последствия в реальности, чтобы обеспечить и им пиар-прикрытие.
Практически никто не сомневается: стоит уйти американцам, и падение нынешних властей Афганистана станет неизбежным, а "Талибан"* превратится в полновластного хозяина страны.
Тут нельзя не провести параллель с аналогичными событиями тридцатилетней давности. Для просоветского руководства Афганистана роковым тогда стал даже не уход военного контингента СССР, а прекращение всякой поддержки из Москвы (включая поставки вооружения и боеприпасов) в 1992 году. Что обернулось трагическими последствиями, включая страшную смерть президента Наджибуллы.
Предательство афганских союзников — безусловно, позорная страница в истории нашего государства. Но это происходило в момент, когда сама Россия переживала национальную катастрофу, а про великодержавные амбиции и вовсе забыли.
Специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов
22 марта, 23:40РИА Новости
США могли бы превратить Афганистан в рай, считает представитель МИД России
Это, разумеется, не может служить оправданием людям, принявшим соответствующие решения, но по-человечески понятно: бывшая сверхдержава перешла в режим "не до жиру, быть бы живу", чего уж тут требовать и ждать иного.
Именно поэтому Штаты не могут себе позволить бросить на произвол судьбы Кабул: не потому, что есть некое чувство долга, а потому, что крушение афганских властей под ударами "Талибана"* станет слишком громким и ярким свидетельством немощи — и геополитической, и военной, и экономической — США.
Ну и аналогий с советско-российским опытом тоже не избежать. Крах ДРА Наджибуллы совпал с низвержением России на самое дно внутреннего и внешнеполитического кризиса. Вряд ли Вашингтон порадуют вопросы от партнеров и конкурентов по мировой арене, насколько это соответствует текущему состоянию Соединенных Штатов.
253155754
Обсудить 9
Майк ПомпеоДжон БолтонДональд ТрампThe Washington PostАфганистанТалибанРоссияСШААвторыВ мире
Рекомендуем
Прохожие на улице Уолл-Стрит в Нью-Йорке, США
Реальный долг США в 18 раз больше, чем все думали. Что теперь будет
РИА
Новости
Здание Банка России в Москве
ЦБ преподнес финансовой системе России большой "сюрприз"
Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании Keep America Great в Манчестере
Теперь виноваты украинцы. К чему Трамп склоняет Зеленского
"Связи уже не помогут". Киев решил покарать гонителя Украинской церкви
Лента
новостей
Бывший министр юстиции и генпрокурор Канады Джоди Уилсон-Рейболд во время дачи показаний по делу SNC-LAVALIN в Оттаве
Канаде объясняют выгоды коррупции
"Газпром" должен вдвое сократить прокачку газа по OPAL, заявили в Германии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв
Рождение и смерть одного, но двойного фейка
Обучение украинских военнослужащих на Яворивском полигоне
Убийцы за деньги. Кто воюет с ополченцами Донбасса
Запуск американской ракеты SM 3 Block IIA с комплекса Иджис Эшор на Гавайях
Антидот от "Авангарда". Чем США хотят сбивать гиперзвуковые ракеты России
Заседание Верховной рады Украины. 3 сентября 2019
Предрассудки кончились: Рада стала "прикосновенной"
Британские военные во время учений
Британский генерал заявил об угрозе новой "Большой игры" с Россией
Китайские банкноты номиналом 100, 50, 20, 10 и 5 юаней
Китай проложит в Москву трубу с юанями
Дом в Стаффорде, где предположительно проживал бежавший в США Олег Смоленков
Соседи рассказали о семье "агента США" Олега Смоленкова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:30МИД прокомментировал планы Нетаньяху по Иорданской долине
20:30Белый дом готовится к возможным переговорам Трампа и Роухани, пишут СМИ
20:27Малышева отреагировала на публикации СМИ о допустимости каннибализма
20:23В Индонезии задержали 29 человек после беспорядков на востоке страны
20:16Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
Лента новостейМолния