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РИА Новости
Культура

Во Франции были изучены следы, оставленные в песке неандертальцами

06:11 11.09.2019
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© AFP 2019 / Dominique CliquetСледы неандертальцев обнаружены археологами на пляже в Нормандии
Следы неандертальцев обнаружены археологами на пляже в Нормандии
© AFP 2019 / Dominique Cliquet
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Ученые рассказали об обнаружении 257 следов неандертальцев на побережье французской Нормандии, которые чудесным образом сохранились, хотя прошло уже примерно 80 тысяч лет, сообщает France Info со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Национальной академии наук США (PNAS)
© AFP 2019 / Dominique CliquetСледы неандертальцев обнаружены археологами на пляже в Нормандии
Следы неандертальцев обнаружены археологами на пляже в Нормандии
© AFP 2019 / Dominique Cliquet
Следы неандертальцев обнаружены археологами на пляже в Нормандии
Никогда раньше археологи не находили подобные следы в таком количестве. Предполагается, что группа неандертальцев насчитывала от 10 до 13 человек, в основном детей и подростков, а также несколько высоких мужчин ростом 1,90 метра, если судить по размеру ноги.
Джереми Дюво, докторант в Национальном музее естественной истории Франции и один из соавторов исследования, подтвердил, что неандертальцы, по всей видимости, переселялись сюда на зиму.
Чтобы добраться до следов, которые были оставлены в слое "грязной травянистой" почвы, археологам пришлось снять десятки метров песка. Местонахождение артефактов было обнаружено ещё в 60-х годах, но только в 2012 начались ежегодные раскопки.
После фотографирования были сделаны 3D модели каждого следа. Благодаря передовой химической технологии укрепления почвы, доступной с 2017 года, сотни отпечатков были сняты с места раскопок и законсервированы.
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