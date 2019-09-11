Во Франции были изучены следы, оставленные в песке неандертальцами

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Ученые рассказали об обнаружении 257 следов неандертальцев на побережье французской Нормандии, которые чудесным образом сохранились, хотя прошло уже примерно 80 тысяч лет, . Ученые рассказали об обнаружении 257 следов неандертальцев на побережье французской Нормандии, которые чудесным образом сохранились, хотя прошло уже примерно 80 тысяч лет, сообщает France Info со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Национальной академии наук США (PNAS)

© AFP 2019 / Dominique Cliquet Следы неандертальцев обнаружены археологами на пляже в Нормандии © AFP 2019 / Dominique Cliquet Следы неандертальцев обнаружены археологами на пляже в Нормандии

Никогда раньше археологи не находили подобные следы в таком количестве. Предполагается, что группа неандертальцев насчитывала от 10 до 13 человек, в основном детей и подростков, а также несколько высоких мужчин ростом 1,90 метра, если судить по размеру ноги.

Джереми Дюво, докторант в Национальном музее естественной истории Франции и один из соавторов исследования, подтвердил, что неандертальцы, по всей видимости, переселялись сюда на зиму.

Чтобы добраться до следов, которые были оставлены в слое "грязной травянистой" почвы, археологам пришлось снять десятки метров песка. Местонахождение артефактов было обнаружено ещё в 60-х годах, но только в 2012 начались ежегодные раскопки.