Теперь виноваты украинцы. К чему Трамп склоняет Зеленского

Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании Keep America Great в Манчестере

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Софья Мельничук. Дональда Трампа подозревают в желании устроить "украинское вмешательство" в предстоящие президентские выборы в США. А именно — возобновить на Украине расследование против семьи Джо Байдена — потенциального соперника Трампа. Почему Киев оказался втянут в предвыборные игры американцев — в материале РИА Новости.

Денег не дадут

Сотрудничество с МВФ, отмена депутатской неприкосновенности, распродажа земли и другие поправки к конституции, инициированные Владимиром Зеленским, должны были встретить одобрение в Вашингтоне. Чаяния и демократов, и республиканцев оправдались. Однако президента Трампа не впечатлили бодрые начинания украинского коллеги.

Белый дом не готов выделить Киеву военную помощь в размере 250 миллионов долларов — на оружие, технику и разведку. Инициативу содействия Украине было поручено пересмотреть: нет уверенности, что американские деньги используют в американских интересах.

Критики Трампа узрели в этом "подыгрывание" России. Однако некоторые разглядели здесь совсем другие игры: американская пресса все чаще пишет о том, что Трамп рассчитывает на помощь Киева в предвыборной кампании-2020. Казалось бы, при чем тут Киев. Но связь нашли демократы.

© AFP 2019 / Getty Images/Spencer Platt Сторонники президента США Дональда Трампа слушают его выступление в рамках предвыборной кампании в Манчестере. 15 августа 2019 © AFP 2019 / Getty Images/Spencer Platt Сторонники президента США Дональда Трампа слушают его выступление в рамках предвыборной кампании в Манчестере. 15 августа 2019

Подозрительные дела

Девятого сентября в Белый дом пришло письмо от трех представителей Демократической партии в трех комитетах сената США — по международным делам, разведке и комитета по надзору и реформам. Они запрашивают все документы, связанные с предполагаемыми попытками Трампа надавить на украинское правительство в своих интересах.

"Растущее количество открытых материалов указывает на то, что за последние два года президент и его личный адвокат Руди Джулиани действовали вне рамок, установленных законом и дипломатическими каналами, чтобы склонить правительство Украины протолкнуть два политически мотивированных расследования под видом борьбы с коррупцией", — говорится в послании.

Первое дело касается намерений Трампа заставить Киев проверить, не сотрудничала ли Демократическая партия США с украинскими чиновниками, давшими показания против главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.

Обвинение тогда заявляло, что Манафорт получал деньги за работу на украинских политиков. По закону США он должен был сообщить о своих доходах на родине и платить налоги, однако не сделал этого.

© AP Photo / Andrew Harnik Экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт в Вашингтоне. 26 декабря 2017 © AP Photo / Andrew Harnik Экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт в Вашингтоне. 26 декабря 2017

Расследование в отношении Манафорта инициировал спецпрокурор Роберт Мюллер, занимавшийся делом о "российском вмешательстве" в выборы-2016. Нынешнее намерение Трампа связать Демократическую партию и показания украинцев против Манафорта, как считают сенаторы, нацелено на "подрыв неопровержимых доказательств вмешательства России в выборы президента США, представленных спецпрокурором Робертом Мюллером".

Второе расследование связано с Джоном Байденом — вице-президентом при Бараке Обаме. Семидесятишестилетний политик считается одним из фаворитов партии демократов. Его выдвижение называют долгожданным, да и кампания для него будет уже третьей по счету.

Как и у любого опытного политика, у Байдена есть темные пятна на репутации. К примеру, некоторые женщины обвиняли его в том, что он доставил им "физический дискомфорт" своими прикосновениями. Однако дело до суда не довели. И вот новые хлопоты Байдену доставил родной сын — Хантер.

Семейные интересы

Еще во времена Билла Клинтона Хантера Байдена назначили на руководящую должность в Министерство коммерции США, затем — вице-президентом государственной железнодорожной компании "Атмар", а в апреле 2014-го — членом правления крупнейшей на Украине частной газовой компании Burisma Holdings.

Аккурат в это же время Байден-старший стал ответственным за отношения с Киевом. И главным его требованием к украинскому правительству было прекращение "разгула коррупции на Украине".

Спустя несколько месяцев после назначения Хантера Байдена, в ноябре 2014-го, на владельца Burisma — бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского — завели уголовное дело. Мужчину обвинили в хищении государственных недр. Впоследствии вину Злочевского так и не смогли доказать, и уголовное производство закрыли.

© AP Photo / Charles Dharapak Джо Байден с сыном Хантером в Вашингтоне. 2009 год © AP Photo / Charles Dharapak Джо Байден с сыном Хантером в Вашингтоне. 2009 год

И вот самый интересный момент: согласно банковским данным США, американская фирма Хантера Байдена Rosemont Seneca Partners LLC получала регулярные переводы со счетов Burisma в размере 166 тысяч долларов ежемесячно с весны 2014-го по осень 2015-го, то есть в то время, когда Джо Байден был главным американским политиком, занимающимся вопросами Украины.

Когда в 2016 году генпрокурор Украины Виктор Шокин собирался начать спецрасследование в отношении членов правления Burisma, среди которых был и Хантер Байден, его уволили. Решение пробивал Байден-старший. Позднее он даже публично рассказывал, как добился увольнения "этого сукина сына".

Выбор Киева

Теперь, как подозревают обратившиеся в Белый дом демократы, Трамп добивается возобновления расследования, чтобы выяснить, не было ли в истории с Burisma и Хантером Байденом конфликта интересов.

Как отмечается в письме сенаторов, по данным украинского правительства, 25 июля 2019 года в телефонном разговоре с Зеленским Трамп заострил внимание на разбирательстве Burisma. Он указал, что "уверен в способности нового украинского правительства быстро улучшить образ Украины и завершить расследование коррупционных дел".

Спустя еще некоторое время личный адвокат Трампа встретился с помощником Зеленского Андреем Ермаком в Испании. Там Джулиани, не имея на то полномочий, предположительно, обсудил перспективы встречи лидеров США и Украины, а затем опубликовал в своем твиттере сообщение с обвинениями в адрес Хантера Байдена. Он обрушился на американское политическое издание The Politico, где в одном из материалов по теме не было упомянуто, что "Джо Байден подкупил украинского президента (Петра Порошенко. — Прим. ред.), чтобы дело против его сына закрыли".

© AFP 2019 / Getty Images/Tom Brenner Кандидат в президенты США Джо Байден приветствует своих сторонников в Айова-Сити © AFP 2019 / Getty Images/Tom Brenner Кандидат в президенты США Джо Байден приветствует своих сторонников в Айова-Сити

Цель демократов — выяснить, стоит ли перед Киевом выбор "между перспективой бороться с российской агрессией без помощи США, в которой Украина отчаянно нуждается, и использованием своей судебной системы для обслуживания кампании Трампа". Это, по заявлению сенаторов, стало бы грубейшим злоупотреблением должностными полномочиями, "находкой" для Москвы и дискредитацией власти в глазах общественности.