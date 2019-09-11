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РИА Новости

"Забил битой пьяного рабочего": как депутат "наводил порядок" в своем селе

08:00 11.09.2019 (обновлено: 10:03 11.09.2019)
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© Фото : администрация Алтайского района Алтайского краяРоман Бруннер
Роман Бруннер
© Фото : администрация Алтайского района Алтайского края
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. В ближайшее время на Алтае откроется второй судебный процесс в отношении 30-летнего депутата Романа Бруннера. По версии следствия, он до смерти забил битой рабочего, а свидетелю этого инцидента угрожал расправой. Преступление произошло пять лет назад, однако задержали подозреваемого лишь в этом году. За месяц до ареста, как считает СК, он успел покалечить еще одного человека. О том, почему чиновник так долго оставался на свободе, — в материале РИА Новости.

Гнев директора

В январе 2019-го в Алтайскую центральную районную больницу поступил местный житель с жалобами на сильную боль в животе. Медики диагностировали у него разрыв селезенки и в срочном порядке прооперировали, тем самым сохранив пострадавшему жизнь.
"Врачам он сообщил, что травма носила бытовой характер, — рассказывает РИА Новости один из сотрудников больницы. — Если бы он заявил, что его кто-то избил, то мы бы сразу передали эту информацию в полицию".
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Правда вскрылась после того, как в феврале следователи задержали депутата Алтайского районного Собрания Романа Бруннера. Ему предъявили обвинения сразу по двум статьям: "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и "Угроза убийством". Причем оба преступления он совершил еще в мае 2014-го.
"На тот момент Бруннер был директором одного из предприятий в селе Алтайское, и на него неофициально работали несколько местных жителей, — рассказывают в СУ СКР по Алтайскому краю. — В один из дней он дал двум мужчинам задание, за которое рассчитался с ними спиртным. Сотрудники же начали распивать алкоголь прежде, чем выполнили основную часть работы".
Такое поведение привело директора в ярость: он схватил биту и, по версии следствия, нанес ей несколько ударов одному из подчиненных. Тот потерял сознание и спустя несколько часов скончался в больнице от разрыва внутренних органов.
"Это был довольно маргинальный товарищ, ведущий, мягко говоря, асоциальный образ жизни. Вместе с таким же пьющим приятелем он делал ремонт в двухэтажном доме и, перебрав с алкоголем, упал с лестницы, от чего и получил смертельные травмы, — рассказывает РИА Новости один из местных жителей, хорошо знакомый с обвиняемым. — Лично я не уверен, что Роман его бил".
CC BY-SA 3.0 / Evgeny Pestov / Altaiskoe villageСело Алтайское в Алтайском крае
Село Алтайское в Алтайском крае
CC BY-SA 3.0 / Evgeny Pestov / Altaiskoe village
Село Алтайское в Алтайском крае
Так или иначе, но на протяжение пяти лет Бруннера не удавалось привлечь к уголовной ответственности. "Мы очень долго не могли собрать доказательную базу, так как непосредственному свидетелю избиения он угрожал убийством, — добавляют следователи. — Остальные односельчане, знавшие о случившемся, опасались за свою жизнь и боялись давать на депутата показания".
И все же сотрудникам правоохранительных органов удалось разговорить ключевого свидетеля, который рассказал, как все произошло. Сам Бруннер, что называется, пошел в отказ и заявил, что пальцем никого не трогал. Впрочем, в суде ему не особо поверили и на время следствия отправили в СИЗО.

Плата за молчание

Пока разбирались с этим делом, выяснилось, что Бруннер мог быть причастен к жестокому избиению еще одного жителя села. Того самого, которому в январе 2019-го удалили часть селезенки.
"Депутату чем-то не понравилось поведение потерпевшего и, недолго думая, он пустил в ход кулаки, — рассказывает РИА Новости источник в правоохранительных органах. — По сути, это был рядовой конфликт, возникший на пустом месте".
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По его словам, после того, как пострадавший попал в больницу, уладить все вопросы Бруннер решил с помощью денег. "Матери избитого он пообещал определенную сумму, если они скажут, что травма не носит криминальный характер, — добавляет источник. — Таким образом, он в очередной раз решил уйти от ответственности".
В отношении депутата завели еще одно уголовное дело, на этот раз по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой потерю трудоспособности".
Первое дело поступило в Алтайский районный суд в мае, второе — в начале сентября. Депутат по-прежнему все отрицает, а некоторые жители села опасаются, что ему удастся избежать тюремного срока.

"У нас есть железобетонные доказательства: показания свидетелей, очные ставки, экспертизы, — уверяют следователи. — Даже если на суде кто-то откажется от своих прежних показаний, все они уже зафиксированы в материалах дела".
© Фото : из личного архива Романа БрунерраРоман Бруннер уже почти год находится в СИЗО
Роман Брунерр уже почти год находится в СИЗО
© Фото : из личного архива Романа Брунерра
Роман Бруннер уже почти год находится в СИЗО

"Хозяин" села

Опасения жителей по поводу безнаказанности депутата не напрасны: в селе Алтайское семья Бруннера считается очень влиятельной. Кроме Романа, депутатами Алтайского народного Собрания являются его 27-летний младший брат и мать. Также ранее депутатом был глава семейства Эдуард Бруннер, который сейчас занимается бизнесом.
"По сути, в селе Роман считал себя хозяином, которому все дозволено. Очень многие его боялись, — объясняет источник. — Наемным работникам, трудившимся на его предприятиях, он платил копейки и держал их чуть ли не за рабов: запугивал, избивал. Не исключено, что эти два эпизода далеко не единственные, просто люди боятся рассказывать об остальных".
Между тем в Алтайском у Бруннера нашлось и немало защитников. "Мне кажется, что это заказное дело, связанное с конфликтом интересов, — на правах анонимности поделился с РИА Новости один из приятелей обвиняемого. — Дело в том, что Роман является районным депутатом, а по странному стечению обстоятельств главным свидетелем по одному из дел проходит человек, работающий водителем у его конкурентов".
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Однако другая часть сельчан действительно отзывается об обвиняемом как о довольно вспыльчивом и агрессивном человеке. "По-хорошему он общался только с друзьями. Конечно, никто из них ничего плохого о нем не скажет, — резюмирует местный житель Олег. — К остальным относился нагло: мог оскорбить, избить, а потом дать денег, чтобы те не обращались в полицию".
Добавим, что если вина Бруннера будет доказана, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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СКРСледственный комитет РФМоскваАлтайский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Половина России так живёт. Хорошо, хоть олигархов нет. Только семейства рабовладельцев-депутатов. И да, это не скандал, это российская бытовуха.
11 сентября, 08:53
PWPinter Wafloo
2800116
Вот таких "депутатов" пол России, не пора ли с них снимать "неприкосновенность", а заодно и с судей.
11 сентября, 08:49
Vlad Unfamiliar
3400001
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