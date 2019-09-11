ЦБ преподнес финансовой системе России большой "сюрприз"

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Александр Лесных. В начале лета чистый госдолг России впервые за долгое время перешел в отрицательную зону и продолжает снижаться. Аналитики объясняют: достичь этого удалось благодаря грамотной диверсификации золотовалютных резервов, а также созданию Фонда национального благосостояния (ФНБ) и введению бюджетного правила, отвязавшего финансовое состояние государства от нефтяных котировок.

Не заплыть за буйки

В июне сумма всех внешних и внутренних обязательств федерального и регионального правительств оказалась ниже, чем их депозиты в ЦБ, коммерческих банках и различных внебюджетных фондах.

Если в начале года дефицит правительственных средств относительно госдолга достигал 1,57 триллиона рублей, то к концу мая сократился до 80 миллиардов, а сейчас и вовсе превратился в профицит в размере 1,36 триллиона рублей.

Эксперты обращают внимание на то, что такая финансовая ситуация уникальна для стран с развивающейся экономикой. Даже если рассматривать невероятный сценарий, при котором России понадобится разом погасить все долги, для этого хватит одних только правительственных депозитов и не придется объявлять дефолт.

Во многом именно благодаря этому после введения американских санкций против российского госдолга в начале августа ЦБ не зафиксировал значительной распродажи ОФЗ — нерезиденты сократили инвестиции всего на 18 миллиардов рублей. А спустя несколько дней международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг страны с BBB- до BBB. Это значит, что, несмотря на тревожные тенденции в глобальной экономике, Россия остается одним из самых платежеспособных государств в мире.

Поступательное движение в сторону полного покрытия госдолга ликвидными резервами — осознанная политика правительства, уверены специалисты.

Разумеется, у такой стратегии есть и критики, справедливо отмечающие, что это замедляет экономический рост из-за сокращения госинвестиций. Зато исключен риск наступить на грабли августа 1998-го, когда долги превышали резервы, а возможности быстро перекредитоваться не было.

Разделяй и здравствуй

Основной вклад в укрепление финансовой стабильности страны внес ЦБ, запустив процесс отказа от долларовых активов в пользу золота, исторически считающегося самой надежной гарантией от внешних валютно-финансовых шоков. По оценке Bloomberg, за минувшее десятилетие Россия нарастила золотой запас в четыре раза — до 2190 тысяч тонн, купив 106 тонн драгметалла только за прошлый год. При этом за 2018-й его котировки подскочили на 42%.

"Россия предпочитает обеспечивать макроэкономическую стабильность при помощи политически нейтральных инструментов, — прокомментировал политику ЦБ специалист по стратегии в хельсинкском отделении Danske Bank Владимир Миклашевский, беседуя с Bloomberg. — Масштабная замена долларовых активов на золото всего за несколько месяцев принесла Банку России миллиарды долларов".

Не все попытки ЦБ переложить государственные средства в более надежные активы оказались такими же прибыльными. Порядка 100 миллиардов долларов, переведенных в евро, юани и иены, дали отрицательную доходность, в основном из-за девальвации китайской валюты.

Однако экономисты, в том числе бывший директор департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов, уточняют, что тут дело не в доходах, а в необходимости "разложить яйца по разным корзинам". Если потребуется компенсировать соответствующие убытки, регулятор, как и раньше, продолжит запасаться золотом.

"Нефтяная" кубышка

Полному перекрытию госдолга ликвидными активами помог и Минфин России, введя в 2017-м бюджетное правило, в соответствии с которым все доходы от продажи нефти по цене выше 41,6 доллара за баррель (планка ежегодно индексируется на два процента) переводятся в валюту и отправляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Помимо очевидной выгоды — отвязки госбюджета от нефтяных котировок, — эта схема пополнения ФНБ удачно сработала в первом полугодии благодаря внешним факторам. Напомним, что из-за американских санкций против иранской нефти на мировом рынке возник острый дефицит "тяжелой" нефти, что привело к резкому повышению спроса и, соответственно, цен на отечественное топливо.