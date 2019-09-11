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РИА Новости

ЦБ преподнес финансовой системе России большой "сюрприз"

08:00 11.09.2019 (обновлено: 13:17 11.09.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевЗдание Банка России в Москве
Здание Банка России в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Александр Лесных. В начале лета чистый госдолг России впервые за долгое время перешел в отрицательную зону и продолжает снижаться. Аналитики объясняют: достичь этого удалось благодаря грамотной диверсификации золотовалютных резервов, а также созданию Фонда национального благосостояния (ФНБ) и введению бюджетного правила, отвязавшего финансовое состояние государства от нефтяных котировок.

Не заплыть за буйки

В июне сумма всех внешних и внутренних обязательств федерального и регионального правительств оказалась ниже, чем их депозиты в ЦБ, коммерческих банках и различных внебюджетных фондах.
Если в начале года дефицит правительственных средств относительно госдолга достигал 1,57 триллиона рублей, то к концу мая сократился до 80 миллиардов, а сейчас и вовсе превратился в профицит в размере 1,36 триллиона рублей.
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Эксперты обращают внимание на то, что такая финансовая ситуация уникальна для стран с развивающейся экономикой. Даже если рассматривать невероятный сценарий, при котором России понадобится разом погасить все долги, для этого хватит одних только правительственных депозитов и не придется объявлять дефолт.

Во многом именно благодаря этому после введения американских санкций против российского госдолга в начале августа ЦБ не зафиксировал значительной распродажи ОФЗ — нерезиденты сократили инвестиции всего на 18 миллиардов рублей. А спустя несколько дней международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг страны с BBB- до BBB. Это значит, что, несмотря на тревожные тенденции в глобальной экономике, Россия остается одним из самых платежеспособных государств в мире.

Поступательное движение в сторону полного покрытия госдолга ликвидными резервами — осознанная политика правительства, уверены специалисты.
Разумеется, у такой стратегии есть и критики, справедливо отмечающие, что это замедляет экономический рост из-за сокращения госинвестиций. Зато исключен риск наступить на грабли августа 1998-го, когда долги превышали резервы, а возможности быстро перекредитоваться не было.

Разделяй и здравствуй

Основной вклад в укрепление финансовой стабильности страны внес ЦБ, запустив процесс отказа от долларовых активов в пользу золота, исторически считающегося самой надежной гарантией от внешних валютно-финансовых шоков. По оценке Bloomberg, за минувшее десятилетие Россия нарастила золотой запас в четыре раза — до 2190 тысяч тонн, купив 106 тонн драгметалла только за прошлый год. При этом за 2018-й его котировки подскочили на 42%.

"Россия предпочитает обеспечивать макроэкономическую стабильность при помощи политически нейтральных инструментов, — прокомментировал политику ЦБ специалист по стратегии в хельсинкском отделении Danske Bank Владимир Миклашевский, беседуя с Bloomberg. — Масштабная замена долларовых активов на золото всего за несколько месяцев принесла Банку России миллиарды долларов".

Не все попытки ЦБ переложить государственные средства в более надежные активы оказались такими же прибыльными. Порядка 100 миллиардов долларов, переведенных в евро, юани и иены, дали отрицательную доходность, в основном из-за девальвации китайской валюты.
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Однако экономисты, в том числе бывший директор департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов, уточняют, что тут дело не в доходах, а в необходимости "разложить яйца по разным корзинам". Если потребуется компенсировать соответствующие убытки, регулятор, как и раньше, продолжит запасаться золотом.

"Нефтяная" кубышка

Полному перекрытию госдолга ликвидными активами помог и Минфин России, введя в 2017-м бюджетное правило, в соответствии с которым все доходы от продажи нефти по цене выше 41,6 доллара за баррель (планка ежегодно индексируется на два процента) переводятся в валюту и отправляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ).
Помимо очевидной выгоды — отвязки госбюджета от нефтяных котировок, — эта схема пополнения ФНБ удачно сработала в первом полугодии благодаря внешним факторам. Напомним, что из-за американских санкций против иранской нефти на мировом рынке возник острый дефицит "тяжелой" нефти, что привело к резкому повышению спроса и, соответственно, цен на отечественное топливо.
В результате российские нефтяники дополнительно заработали порядка миллиарда долларов. А ФНБ к августу вырос до 7,9 триллиона рублей, достигнув отметки 7,2% ВВП, и теперь излишки средств по закону можно тратить на финансирование роста экономики.
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Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ
4131094323
Обсудить 14
Кирилл ТремасовФонд национального благосостояния РоссииМинистерство экономического развития РФЦентральный Банк РФМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
"Эксперты обращают внимание на то, что такая финансовая ситуация уникальна для стран с развивающейся экономикой." Сначала угробили всю экономику, начиная с Горбачева, а теперь мы стали с "развивающейся" экономикой... неужели, мы стали, как папуасы? Ну "спасибо дядя Вова".))))))))
11 сентября, 10:49
ВЛВлад Лиходеев
15511045
важное как всегда в конце - нефтяники опять заработали миллиарды!. но цены на АЗС по прежнему почему-то растут
11 сентября, 11:06
evro1_75
28222016
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