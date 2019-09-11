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РИА Новости

Убийцы за деньги. Кто воюет с ополченцами Донбасса

08:00 11.09.2019 (обновлено: 10:21 11.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОбучение украинских военнослужащих на Яворивском полигоне
Обучение украинских военнослужащих на Яворивском полигоне
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Николай Протопопов. Частные военные компании, наемники-одиночки и инструкторы из Европы и США — на юго-востоке Украины на стороне официального Киева воюют сотни иностранцев. На днях европейские спецслужбы сообщили, что в Донбассе замечены выходцы с Северного Кавказа, участвовавшие в боевых действиях в Сирии и Ираке. Кому, помимо украинской армии, приходится противостоять вооруженным силам ЛНР и ДНР — в материале РИА Новости.

Горячая точка

По данным полицейского агентства Европол, боевиков с Северного Кавказа было как минимум двое. Кроме того, в докладе отмечается, что такого же происхождения были сорок процентов исламистов с австрийскими документами, которые могли побывать в зонах вооруженных конфликтов по всему миру.
В принципе, это не такая уж новость. В прошлом году британская газета The Times сообщала, что вместе с украинскими националистами воюют боевики, прошедшие подготовку в лагерях "Исламского государства"* в Сирии и Ираке. Все хорошо обучены и вооружены. По информации издания иностранные формирования располагают не только большим количеством стрелкового оружия, но и бронетехникой, и гранатометами.
Украинский морской пехотинец во время учений
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При этом вербуют наемников зачастую украинские неонацисты. Например, газета Guardian со ссылкой на антифашистское движение Hope Not Hate писала, что неонацистские группировки, вовлеченные в боевые действия на Украине, тесно общаются с британскими ультраправыми активистами. "По данным Hope Not Hate, по меньшей мере два британца, как предполагается, выехали в охваченную войной восточноевропейскую страну за последние месяцы, воодушевленные людьми, связанными с батальоном "Азов", одиозным фашистским вооруженным отрядом", — говорилось в статье британского издания.
В ноябре 2017-го немецкий журнал Spiegel указывал, что в рядах националистического батальона "Азов" есть наемники из ФРГ и других европейских стран. Украинские радикалы привлекают единомышленников, раздавая флаеры на различных неонацистских мероприятиях, уточняли журналисты.
© AFP 2019 / Genya SavilovБойцы батальона "Азов" во время учений
Бойцы батальона Азов во время учений
© AFP 2019 / Genya Savilov
Бойцы батальона "Азов" во время учений

Со всего мира

Иностранные наемники потянулись в Донбасс сразу же после начала боевых действий. Уже весной 2014-го заговорили о переброске туда подразделений частной военной компании Greystone Limited, занявшихся в том числе подавлением протестных настроений.
Greystone — одна из крупнейших частных силовых структур на Западе. "Лучшие военные со всего мира" — так рекомендует себя сама эта организация. Задачи варьируются от небольших до "крупномасштабных операций, требующих большого числа людей для обеспечения безопасности в регионе". Greystone тесно сотрудничает с американскими спецслужбами и используется там, где применение официальной армии нецелесообразно либо незаконно. ЧВК зарегистрирована в Барбадосе. Нанимает граждан различных стран через филиал Satelles Solutions, Inc. По мнению ряда экспертов, сотрудники этой ЧВК отличаются особой жестокостью при выполнении боевых задач.
© AP Photo / Gervasio Sanchez/FileСотрудники частной военной компании Blackwater в Багдаде. 2004 год
Сотрудники частной военной компании Blackwater в Багдаде. 2004 год
© AP Photo / Gervasio Sanchez/File
Сотрудники частной военной компании Blackwater в Багдаде. 2004 год
Руководители ДНР и ЛНР продолжают отмечать прибытие в регион иностранных военных. Так, в сентябре прошлого года в пресс-службе оперативного командования ДНР сообщили, что среди наемников замечены высокопоставленные военнослужащие из США и Канады. В ДНР считают, что эти люди принимают непосредственное участие в планировании и проведении наступательных операций.
Ополченец Донецкой народной республики во время боя в районе аэропорта города Донецка. Октябрь 2014
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"Друг узнал меня в прицел". Как солдат ВСУ выбивали из аэропорта Донецка
В зоне боевых действий немало наемников и из бывшего СССР, а также Восточной Европы. Например, народная милиция Луганской народной республики фиксировала на линии соприкосновения снайперов из Литвы и Грузии. Что касается грузинских боевиков, то, по данным Минобороны ДНР, они в основном числятся в составе батальона "Киевская Русь" Вооруженных сил Украины.
Официальный Киев совсем не возражает против вербовки иностранцев. Более того, в октябре 2015-го Петр Порошенко подписал закон, разрешающий гражданам других государств и лицам без гражданства служить по контракту в ВСУ.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдаты ВСУ неподалеку от Широкино, Донецкая область
Солдаты ВСУ неподалеку от Широкино, Донецкая область
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Солдаты ВСУ неподалеку от Широкино, Донецкая область

Братья-славяне

Есть и "солдаты удачи", прибывшие помогать ВСУ из России. В прошлом году Следственный комитет возбудил уголовное дело против уроженца Чувашии, воевавшего в Донбассе за украинских националистов под позывным "Генрих".
Безработный Сергей Ильин придерживался радикальных взглядов и в 2014-м, приехав в Киев, вступил в батальон "Организация украинских националистов"* (ОУН). Прошел военную подготовку, ему выдали обмундирование, специальное снаряжение и оружие. По данным следствия, Ильин участвовал в боевых действиях, в том числе в селе Пески Ясиноватского района, против Донецкой народной республики. Причем стрелял не только по ополченцам, но и по мирным жителям.
© Фото : официальный твиттер Следственного комитета Российской ФедерацииСтрелок "Генрих"
Стрелок Генрих
© Фото : официальный твиттер Следственного комитета Российской Федерации
Стрелок "Генрих"
Стоит отметить, что вознаграждение за такую работу было весьма скромным. Наемник получил всего четыре тысячи гривен — около девяти тысяч рублей. Видимо, он рассчитывал на большее и поэтому покинул Украину, занявшись в России торговлей наркотиками. Ильина задержали именно за это. Только в ходе следствия выяснилось, что он к тому же воевал в Донбассе.
Артем Широбоков тоже уехал на Украину в 2014-м. В составе запрещенной в России организации "Правый сектор"* участвовал в антиправительственных и националистических акциях в Киеве, Харькове и других городах. Вступив в батальон "Азов", воевал в Донбассе против ДНР. Боевик сейчас находится в розыске и заочно осужден, как и несколько других его единомышленников.
© Фото : официальный tam-tam канал СК РоссииГраждане России братья Руслан и Марлен Мисиратовы, обвиняемые в участии в деятельности экстремистской организации
Граждане РФ братья Руслан и Марлен Мисиратовы, обвиняемые в участии в деятельности экстремистской организации
© Фото : официальный tam-tam канал СК России
Граждане России братья Руслан и Марлен Мисиратовы, обвиняемые в участии в деятельности экстремистской организации

Тяжело в ученье

Иностранцы в Донбассе не только воюют на передовой, но и выступают в качестве инструкторов. Органам госбезопасности самопровозглашенных республик хорошо известны имена этих специалистов. Так, на сайте МГБ ЛНР опубликован список из сорока пяти граждан США, Британии, Канады и Польши, которые, по версии ведомства, причастны к подготовке украинских диверсантов.
Примечательно, что западные военные зачастую оставляют совсем нелицеприятные отзывы об украинских подопечных и в целом о ситуации в ВСУ. Один из британских инструкторов Кьирэн Эшли Уолш разразился гневным постом в фейсбуке, назвав украинских военных ленивыми, не желающими работать солдатами. "Я расскажу вам про Украину и про этот проклятый Богом Донбасс. Я был в Афганистане и Ираке, но здесь намного хуже. Украинские солдаты — ленивые ублюдки, хуже, чем афганская армия и иракская полиция. Это не то чтобы ты их тренировал, а они становились бы нормальными солдатами. Большинство из них пьяная шпана, абсолютно невменяемая", — утверждал британец.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКанадские инструкторы обучают украинских военнослужащих по программе, разработанной в Канаде, UNIFIER на Яворовском полигоне во Львовской области
Канадские инструкторы обучают украинских военнослужащих по программе разработанной в Канаде UNIFIER на Яворивском полигоне во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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Канадские инструкторы обучают украинских военнослужащих по программе, разработанной в Канаде, UNIFIER на Яворовском полигоне во Львовской области
Примерно так же высказываются и его американские коллеги, обучающие украинских военнослужащих на Яворовском полигоне во Львовской области. Подполковник армии США Роберт Трейси в блоге тоже назвал своих учеников ленивыми и жадными пьяницами с низким уровнем образования. По его словам, они не хотят учить английский язык, не привыкли трудиться и не выполняют приказы. А в ВСУ процветают воровство, взяточничество и отсутствует дисциплина.
© Фото : DoD / SGT Anthony JonesАмериканские инструкторы обучают украинских военных на Яворовском военном полигоне во Львовской области. Август 2017
Американские инструкторы обучают украинских военных на Яворивском военном полигоне во Львовской области. Август 2017
© Фото : DoD / SGT Anthony Jones
Американские инструкторы обучают украинских военных на Яворовском военном полигоне во Львовской области. Август 2017
*Террористические и экстремистские организации, запрещенные в России.

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