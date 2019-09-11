Алексей Ерхов: рост ЧП с россиянами в Турции связан с возросшим турпотоком

Сообщения о несчастных случаях, которые произошли с российскими туристами в Турции, в последнее время не сходят с главных страниц СМИ. Большой резонанс в России вызвала гибель отдыхавшей в Бодруме 12-летней Алисы Адамовой из Санкт-Петербурга, руку которой засосало в трубу бассейна. После этого последовали еще два сообщения о несчастных случаях с россиянками в бассейнах отеля и аквапарка в Аланье. Каковы причины трагедий и что предпринимают в этой связи наши дипломаты, в интервью РИА Новости рассказал посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

— В недавнем интервью РИА Новости генконсул России в Анталье Олег Рогоза рассказал о большом количестве несчастных случаев с российскими туристами в Турции. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию? Сколько всего россиян погибли и умерли на отдыхе в Турции?

— Действительно, нынешний сезон, который еще не закончился, к сожалению, оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции. По состоянию на сегодняшний день зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации. Это объясняется увеличивающимся туристическим потоком из России. Так, в прошлом году Турцию посетили около шести миллионов наших граждан, в этом году их должно быть, согласно прогнозам, больше. Следует отметить, что и российские ведомства, и турецкие партнеры принимают необходимые меры административно-организационного, информационного характера, направленные на обеспечение должного уровня безопасности туристов, пресечение причин возникновения несчастных случаев. Но переломить негативную тенденцию непросто, надеемся, что совместными усилиями в четкой координации с местными властями, ответственными представителями туристической индустрии нам удастся справиться с ситуацией.

— Каковы причины происходящего с нашими туристами?

— Как правило, самые банальные. Например, состояние здоровья. Речь идет о людях преклонного возраста, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они приезжают в Турцию, где особенно летом погодно-климатические условия значительно отличаются от российских. Жарко, душно, высокая влажность. Отсюда инфаркты, инсульты и многое другое.

В последнее время участились случаи дорожно-транспортных происшествий с туристическими автобусами, а также на пешеходных переходах. В этой связи хотел бы обратить внимание наших соотечественников, отправляющихся на отдых в Турцию, на необходимость соблюдать правила дорожного движения, быть более внимательными на дорогах, пользоваться для трансфера и экскурсий автотранспортом проверенных, сертифицированных туркомпаний, избегать сомнительных, пусть и недорогих, предложений.

Ну и, разумеется, по-прежнему немало фактов, когда россияне, злоупотребляя преимуществами системы "все включено", становятся сами причиной произошедших трагедий, вообще не помнят об элементарных нормах безопасности. Кстати, мало кто знает, что употребление спиртных напитков почти автоматически исключает инцидент из категории страховых случаев и, соответственно, финансовые расходы ложатся на самих пострадавших и их близких.

И последнее, но не по значимости. Часто, особенно в последнее время, гибнут дети. Недавние резонансные дела как раз об этом.

— Вот и хотелось бы вернуться к тому, что случилось с Алисой Адамовой. Как могло такое произойти, будут ли наказаны виновные?

— Турецкие врачи боролись за жизнь девочки одиннадцать дней. К несчастью, она скончалась, тело отправлено в Санкт-Петербург. Смерть ребенка – это огромное горе для семьи, и все наши мысли с родными и близкими Алисы. Прошу еще раз ее родителей принять самые искренние и глубокие соболезнования.

Окончательный ответ относительно причин произошедшего даст суд по итогам рассмотрения уже возбужденного дела. Это потребует определенного времени. Со своей стороны будем держать развитие ситуации на постоянном контроле, в том числе учитывая турецкие реалии и особенности местной правовой системы.

Вообще, должен сказать, что произошедшее с Алисой Адамовой продемонстрировало всю глубину сочувствия и солидарности, на которые способны наши люди. В Турцию для содействия местным врачам были направлены специалисты из Санкт-Петербурга. Стремление петербуржцев и администрации города помочь своей маленькой землячке и оказать ей на чужбине максимально возможное содействие не только понятно, но и заслуживает самой высокой оценки. Однако важный момент – российские врачи согласно турецкому законодательству не имеют права работать, то есть лечить, на территории Турецкой Республики.

— А что с нашумевшим делом об изъятии органов у 16-летней россиянки в Аланье?

— Речь идет о серьезном обвинении, и разбираться с ним надо соответственно, строго в установленном порядке, по имеющимся межгосударственным каналам. Насколько мне известно, Следственный комитет России начал проверку по факту смерти российской гражданки. Следует ожидать, что в ближайшее время в соответствии с Европейской конвенцией по взаимной правовой помощи по уголовным делам российские компетентные органы, видимо, обратятся с запросом в Минюст Турции. Глубоко сочувствуем горю матери, потерявшей дочь. Российские дипломаты продолжат оказывать содействие в решении этого вопроса.

Пользуясь случаем, хотел бы призвать представителей средств массовой информации проявлять больше чуткости и такта при освещении подобного рода трагедий, помнить, что за каждой, пусть и горячей, новостью, стоят человеческие судьбы, эмоции и чувства столкнувшихся с ужасной бедой людей, требующие уважения. Также хочу напомнить отечественным журналистам, направляющимся с редакционным заданием в Турцию, о необходимости соблюдения правил аккредитации при осуществлении профессиональной деятельности на территории страны. Мы готовы оказывать представителям СМИ необходимое содействие.

— Как помогают в таких ситуациях российские загранучреждения попавшим в трудное положение людям?

— Отправляясь за границу, все мы должны четко осознавать, что вверяем ответственность за свою безопасность властным органам и структурам той страны, куда едем. Именно они будут заниматься обеспечением как нашего комфорта, так и нашей безопасности.

В практическом плане это должно проявляться в том, что, например, за выполнение взятых перед туристом обязательств должен отвечать туроператор и именно с его представителя на месте необходимо спрашивать и за звездность гостиницы, и за качество сервиса, и за все другие подобные вещи. Конечно, если появились действительно серьезные проблемы в отношениях с туроператором или администрацией отеля, то тогда наши консульские сотрудники готовы помочь на месте разобраться со сложившейся ситуацией.

Ежедневно мы получаем десятки обращений от наших граждан, требующих зачастую незамедлительной реакции, нестандартных решений. И могу вас заверить, мои коллеги не оставляют ни одно из них без внимательного рассмотрения. Стараемся помочь по мере имеющихся возможностей и сил в каждом конкретном случае отдельно.

— Но ведь есть и претензии в адрес российских дипломатов.

— Да, есть. Часть из них, может быть, справедлива в том, что касается оперативности реагирования. Но надо учитывать: в настоящее время в генконсульстве в Анталье всего пять дипломатов. Например, один находится в Денизли в госпитале с родителями умирающей Алисы Адамовой, другой в это же время — в Аланье, где происходит аналогичная история с другой россиянкой. Добавлю, что Денизли и Бодрум расположены на расстоянии примерно трехсот километров от Антальи, Алания – около двухсот, то есть ехать туда несколько часов. Протяженность консульского округа генконсульства составляет порядка двух тысяч километров, и попасть в разные концы одновременно физически просто невозможно. Третий дипломат — на выезде по гостиницам Антальи и окрестностям в связи с многочисленными обращениями туристов. Оставшимся сотрудникам необходимо вести текущую консульскую работу, реагировать на срочные обращения, оформлять паспорта и визы, принимать граждан по вопросам нотариата, гражданства и так далее.

— Как могут помочь вам в вашей работе СМИ?

— Необходимо не только освещать те или иные факты и случаи, но и, что мы особенно хотели бы видеть со стороны журналистов, работать в целях предупреждения возникновения подобных чрезвычайных ситуаций, разъясняя особенности страны пребывания, правила и требования страхования, нормы поведения в той или иной социокультурной среде.

К сожалению, иногда бывают случаи определенного недопонимания. В профессиональном азарте коллеги-журналисты готовы пойти на разглашение персональных данных, конфиденциальной информации. Забывают тщательно проверить обстоятельства дела, стремясь скорее опубликовать материал.

А мы в результате порой оказываемся в достаточно деликатной ситуации. Как пример: несколько лет назад региональные СМИ, не говоря уже о соцсетях, буквально взорвались: "Наша землячка (город нарочно не называю) потеряла сознание в аэропорту! Где дипломаты?!" А дипломат в этот момент сидит с вашей землячкой в соответствующем отделении городской психиатрической лечебницы и выслушивает ее взволнованный монолог на тему о том, что она никогда в жизни больше не будет, цитирую, "класть водку на таблетки". А еще дипломат думает о том, как отправить ее домой – ведь обратного билета у нее нет.

Вообще, конечно, случаи бывают совершенно чудовищные, буквально за гранью понимания. Ну как можно, зная, что твой близкий лежит в реанимации и врачи борются за его жизнь, так злоупотреблять алкоголем? Как можно отправить своего родного человека за тридевять земель, одного, с большой суммой денег, зная, что он нездоров, состоит на учете там-то и там-то? Уверен, никто не хочет, чтобы такие "подвиги" на турецкой земле стали достоянием гласности.