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РИА Новости

Nature Research проводит первую научную конференцию в России

09:00 11.09.2019
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© Фото : Медиа-центр СПбПУЗдание Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
Здание Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
© Фото : Медиа-центр СПбПУ
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Первая конференция всемирно известного научного издательства Nature Research на тему "Достижения и применения физики плазмы" (Advances and Applications in Plasma Physics – AAPP 2019) пройдет в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) 18-20 сентября.
Конференция объединит экспертов и молодых ученых из разных областей физики плазмы, включая термоядерный синтез, физику космической плазмы, использование плазмы в промышленности. С докладами выступят представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Росатома, ITER, Институт космических исследований Российской академии наук и другие.
"Мне особенно приятно, что темой нашей первой совместной конференции стала физика плазмы – область, в которой Россия по праву считалась и считается одним из ведущих мировых экспертов", – рассказал региональный исполнительный редактор линейки журналов Nature Research Барт Верберк.
Ключевые вопросы конференции – управляемый синтез и Российская термоядерная программа. Российские исследователи являются основоположниками научных разработок в области физики плазмы и активно занимаются получением энергии управляемого термоядерного синтеза. В настоящее время во Франции сооружается международный экспериментальный термоядерный реактор ITER – токамак (установка с магнитным удержанием плазмы). Авторами концепции токамака являются советские ученые – Игорь Евгеньевич Тамм и Андрей Дмитриевич Сахаров.
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Как сообщил РИА Новости профессор и член научной группы ITER Владимир Рожанский, ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого являются создателями численного кода SOLPS-ITER для моделирования параметров пристеночной плазмы токамаков. Он был принят в качестве основного на ITER в 2017 году и рекомендован всем исследователям, которые занимаются управляемым синтезом для моделирования пристеночной плазмы токамака.
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