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Календарь праздников - Религия и мировоззрение

12 сентября: память святого благоверного князя Даниила Московского

10:00 11.09.2019
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Религиозные праздники 12 сентября
Обретение мощей благоверного князя Даниила Московского
О жизни московского князя Даниила Александровича известно очень мало. Но для святых русских князей это не редкость – о некоторых из них в летописях не осталось ничего, кроме имен и дат.
Святые князья – вообще особый чин русских святых. Почитание их достигло пика во времена монгольского ига и прекратилось вместе с ним – к концу XV века. В первое же столетие жизни под властью Орды, когда с разрушением монастырей монашеская святость ушла "под спуд", служение князей стало не только национальным, но и церковным.
В Греческой церкви канонизировано немало императоров и императриц, они были для Византии как бы воплощенным идеалом теократического царского служения. Но русский удельный князь – отнюдь не царь. Его власть была ограничена вечем, дружиной, церковной иерархией. Он был человеком служилым, прежде всего военным и политиком. Кстати, как только великие князья Московские стали царями, святых правителей на Руси – до Николая II — больше не было. Несмотря на все благочестие некоторых из них.
Так что канонизация русских князей не имеет ничего общего с освящением власти, или национальных и политических заслуг: тех, кто больше всего сделал для славы и единства Руси – Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха — среди святых как раз нет.
Зато есть князь Даниил, первый Рюрикович на Московском княжеском престоле, давший начало династии, которой суждено было править Россией 300 лет.
Родился он в 1261 году во Владимире и был четвертым сыном великого князя Александра Невского. Двух лет от роду он лишился отца, и воспитывал его, согласно Тверской грамоте 1408 года, дядя — Тверской князь Ярослав Ярославич, а назначенной ему в наследство Москвой правили тиуны – княжеские управители.
Даниилу было 10 лет, когда в 1272 году при разделе владений после смерти дяди братья оставили ему лишь бедный и незначительный городок Москву с прилегающими землями — худшее из наследий Александра Невского, по сравнению с Владимиром, Переяславлем и Суздалем.
Никакими особыми доблестями и талантами юный князь Даниил не блистал, разве что, когда братья вовлекали его в очередную усобицу, ему удивительным образом часто удавалось избегать кровопролития, как в 1282 году, когда войска четырех князей в борьбе за Владимирское княжение сошлись под Дмитровом, но не дойдя до братоубийства, заключили мир (кстати, это первые исторические сведения о князе Данииле как о самостоятельной политической фигуре).
Так было и в 1292 году, когда после смерти Владимирского князя Дмитрия князья в очередной раз перессорились, но епископы Симеон Владимирский и Измаил Сарский, взяв сторону Даниила, убедили его противников, что они не правы, и дело опять обошлось без войны.
В 1296 году князя Даниила позвали править в Новгород. Сам он не поехал — послал своего сына Ивана, будущего Ивана Калиту.
А в 1303 году произошло неслыханное по тем временам событие: умирая бездетным, племянник Даниила князь Иван завещал ему свое Переяславльское княжество вместе с Дмитровом – первое после Ростовского на тогдашней Руси, хотя Владимирский князь Андрей имел на него свои виды и даже ездил в Орду, пытаясь "отжать" наследство. Но у него ничего не вышло. Так без войн и крови Московское княжество из самого захудалого стало самым значительным и начало постепенно притягивать к себе другие русские земли.
Умер князь Даниил в 1303 году, по примеру отца приняв перед смертью монашество и схиму, и был похоронен в основанном им на берегу Москвы-реки Свято-Даниловом монастыре, посвященном его небесному покровителю святому Даниилу Столпнику. Монастырь со временем пришел в упадок и запустение, могила князя затерялась. При Иване Грозном вспомнили было родоначальника династии и даже хотели канонизировать, Но дело это не быстрое, а тут началась Смута…
Мощи князя Даниила были обретены в 1652 году, при царе Алексее Михайловиче, а к лику святых его причислили только в конце XVIII века.
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