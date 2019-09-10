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РИА Новости

Эксперт: отставка Болтона не повлияет на политику США на Ближнем Востоке

23:35 10.09.2019 (обновлено: 23:36 10.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
© РИА Новости / Стрингер
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
ДУБАЙ, 10 сен - РИА Новости, Юлия Троицкая. Отставка помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона не окажет серьезного влияния на политику этой страны на Ближнем Востоке, поскольку в последнее время он не играл заметную роль при принятии решений, высказал мнение РИА Новости эксперт эмиратского центра передовых исследований "Аль-Мустакбаль" Шади Абдель Вахаб.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий по ряду важных вопросов. В свою очередь, Болтон заявил, что сам принял решение об отставке.
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"Отставка Болтона не окажет большого влияния на внешнюю политику США, потому что в последнее время он не был реальным игроком", - считает эмиратский эксперт.
При этом эксперт полагает, что решение об уходе в отставку Болтона, который не сумел понять прагматичности нынешней американской администрации, было логичным. "Болтон, придерживаясь экстремистской позиции, не учитывал, что администрация Трампа - это, прежде всего, прагматики, которые не хотят ввязываться в дополнительные войны и нести дополнительные расходы", - сказал аль-Ваххаб.
По его мнению, в отношениях с Ираном США продолжат линию на уменьшение его влияния в регионе, в частности в Сирии, и продолжат с этой целью давление на Россию и сирийский режим.
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