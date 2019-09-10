Эксперт: отставка Болтона не повлияет на политику США на Ближнем Востоке

ДУБАЙ, 10 сен - РИА Новости, Юлия Троицкая. Отставка помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона не окажет серьезного влияния на политику этой страны на Ближнем Востоке, поскольку в последнее время он не играл заметную роль при принятии решений, высказал мнение РИА Новости эксперт эмиратского центра передовых исследований "Аль-Мустакбаль" Шади Абдель Вахаб.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий по ряду важных вопросов. В свою очередь, Болтон заявил, что сам принял решение об отставке.

"Отставка Болтона не окажет большого влияния на внешнюю политику США, потому что в последнее время он не был реальным игроком", - считает эмиратский эксперт.

При этом эксперт полагает, что решение об уходе в отставку Болтона, который не сумел понять прагматичности нынешней американской администрации, было логичным. "Болтон, придерживаясь экстремистской позиции, не учитывал, что администрация Трампа - это, прежде всего, прагматики, которые не хотят ввязываться в дополнительные войны и нести дополнительные расходы", - сказал аль-Ваххаб.