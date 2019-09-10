Суверенный совет Судана и повстанцы достигли всеобъемлющего соглашения

Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума. Архивное фото

Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума

КАИР, 10 сен - РИА Новости. Суверенный совет Судана и вооруженные группировки, базирующиеся на юге страны, во вторник достигли всеобъемлющего соглашения, заявил телеканалу Суверенный совет Судана и вооруженные группировки, базирующиеся на юге страны, во вторник достигли всеобъемлющего соглашения, заявил телеканалу Sky News Arabia советник по безопасности президента Южного Судана Тута Джалука.

По словам советника лидера Южного Судана, принципы соглашения будут объявлены в среду.

Переговоры между правящим в Судане Суверенным советом и повстанческими группировками проходят в столице Южного Судана Джубе. Во вторник к делегации членов Суверенного совета Судана присоединился премьер-министр этой страны Абдалла Хамдук.

Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа. На пост председателя правительства его выдвинули силы оппозиции. Переходный военный совет Судана заявил о его поддержке. Ранее Хамдук был исполнительным секретарем Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА).

Назначение премьера стало возможным после подписания суданскими гражданскими силами и военными конституционной декларации, которая оговаривает шаги по формированию институтов государственной власти на переходный период.