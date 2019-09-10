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РИА Новости

В Нижегородской области локализовали пожар на складе ГСМ

22:53 10.09.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен — РИА Новости. Пожар на складе горюче-смазочных материалов в промзоне в Богородском районе Нижегородской области локализован на площади 5 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.
Сообщение о возгорании на складе ГСМ в промзоне Кудьминская в 1 километрах северо-западнее поселка Дружный поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу Богородского района после 18 часов во вторник. По уточненной информации регионального управления МЧС, площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров. Горели пять строений (два склада - металлический и кирпичный, два административных здания, бытовое помещение), а также бочки с маслом на открытой площадке и 3 личных автомобиля. Пострадали два человека, один из них был госпитализирован в ожоговый центр.
"В 20.55 и 21.07 прибыли два пожарных поезда – со стороны Нижнего Новгород и со станции Зелецино Кстовского района с 222 тоннами воды и 9 тоннами пенообразователя. В 22.10 пожар был локализован на площади 5 тысяч квадратных метров. Не допущено дальнейшего распространения огня", - рассказали в пресс-службе ведомства.
К тушению пожара привлекаются 128 человек и 37 единиц техники, в том числе от МЧС России – 111 человек и 31 единица техники.
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Нижегородская областьПроисшествия
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