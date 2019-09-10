В Армении зафиксировали серию афтершоков после землетрясения

ЕРЕВАН, 10 сен – РИА Новости. Около 30 афтершоков (повторных толчков) последовали за сильным землетрясением, произошедшим во вторник вечером в Армении на границе с Грузией, сообщили в пресс-службе армянского МЧС.

Ранее в ведомстве заявили, что 10 сентября в 21.22 мск в армяно-грузинской приграничной зоне в 13 километрах северо-восточнее села Бавра произошло землетрясение магнитудой 4,8, очаг которого залегал на глубине 10 километров. Сила подземных толчков в эпицентре, по оценкам армянской стороны, составила шесть-семь баллов. Землетрясение ощущалось в Ширакской, Лорийской, Тавушской, Арагацотнской, Армавирской областях Армении и в Ереване. По предварительным данным жертв и разрушений на территории Армении нет.

"За землетрясением последовали около 30 афтершоков магнитудой от 1,8 до 3,7", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте МЧС Армении.