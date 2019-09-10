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РИА Новости

В Армении зафиксировали серию афтершоков после землетрясения

22:30 10.09.2019
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф
Сейсмограф
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото
ЕРЕВАН, 10 сен – РИА Новости. Около 30 афтершоков (повторных толчков) последовали за сильным землетрясением, произошедшим во вторник вечером в Армении на границе с Грузией, сообщили в пресс-службе армянского МЧС.
Ранее в ведомстве заявили, что 10 сентября в 21.22 мск в армяно-грузинской приграничной зоне в 13 километрах северо-восточнее села Бавра произошло землетрясение магнитудой 4,8, очаг которого залегал на глубине 10 километров. Сила подземных толчков в эпицентре, по оценкам армянской стороны, составила шесть-семь баллов. Землетрясение ощущалось в Ширакской, Лорийской, Тавушской, Арагацотнской, Армавирской областях Армении и в Ереване. По предварительным данным жертв и разрушений на территории Армении нет.
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"За землетрясением последовали около 30 афтершоков магнитудой от 1,8 до 3,7", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте МЧС Армении.
Ранее Центр сейсмологии Грузии сообщил о двух землетрясениях на территории Армении. По данным грузинского ведомства, первое землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано на территории Армении, в 8 километрах от границы с Грузией, на глубине 10 километров. Вскоре Центр зафиксировал еще одно землетрясение магнитудой 4,2, уже в 5 километрах от грузино-армянской границы, на глубине 5 километров. Подземные толчки ощущались в столице Грузии.
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