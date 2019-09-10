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РИА Новости

В Кремле прокомментировали отставку Болтона

22:26 10.09.2019 (обновлено: 05:08 11.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСоветник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. В Кремле считают отставку советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона внутренним делом американцев, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий по ряду важных вопросов. В свою очередь Болтон заявил, что сам принял решение об отставке.
Советник США по национальной безопасности Джон Болтон в посольстве США в Ереване
Вчера, 21:25Сказано в эфире
"Усы выбесили". Американист об отставке Болтона из советников ТрампаДональд Трамп попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона уйти в отставку. Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik назвал несколько причин для такого решения.
"Это внутреннее дело американцев", - сказал Песков, отвечая на вопрос, связывают ли в Кремле отставку Болтона с новым шпионским скандалом в США.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции в 2017 году вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям. По утверждению СМИ, это было сделано после встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и посла РФ в США на тот момент Сергея Кисляка с президентом Трампом. По информации некоторых СМИ, речь идет об Олеге Смоленкове, якобы работавшем, в частности, в посольстве России в США и аппарате правительства России. Публиковались также данные, что Смоленков якобы работал в управлении делами президента России, но РИА Новости там опровергли эти сведения. Официальным подтверждением, что речь идет о Смоленкове, РИА Новости не располагает.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Вчера, 21:17РИА Новости
Эксперт назвал возможную причину отставки Болтона
102141025
Обсудить 5
Отставка Джона БолтонаДжон БолтонРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Считаю, что отставка этого типа - ястреба не имеет особого значения. Придет такой же: в США русофрения достигла такой степени, что бациллы проникли во все глубины. Их выжигать только мечем и огнем!
11 сентября, 06:53
Евстафий Погорелый
1300011
Еще один дочирикался.
11 сентября, 05:43
с старый прапор
1100002
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Эксперт назвал возможную причину отставки Болтона
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