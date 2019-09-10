Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T22:12Z
https://ria.ru/20190910/1558548940.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153268/94/1532689455_0:0:3404:1915_1036x0_80_0_0_ee723caa793d537376198b3ad04c4fbf.jpg
РИА Новости

На юге Израиля перехватили две ракеты

22:12 10.09.2019
836
© РИА Новости / Ахмет Абед / Перейти в фотобанкРакетный удар
Ракетный удар
© РИА Новости / Ахмет Абед
Перейти в фотобанк
Ракетный удар. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сен - РИА Новости. Две ракеты, выпущенные из сектора Газа, были перехвачены израильской системой ПРО "Железный купол", сообщила Армия обороны Израиля.
"Две ракеты из Газы были запущены в сторону израильских портовых городов Ашдод и Ашкелон. К счастью, обе они были перехвачены системой противовоздушной обороны "Железный купол", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Вчера, 21:59РИА Новости
Нетаньяху эвакуировали с предвыборной встречи из-за сирен воздушной тревоги
В пресс-службе добавили, что в зоне обстрела оказались около полумиллиона израильских граждан. В их числе был премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, который проводил предвыборную встречу с активистами партии "Ликуд" в Ашдоде.
Мероприятие транслировалось в прямом эфире. Нетаньяху был эвакуирован со сцены в защищенное помещение. Прервав свою речь, премьер-министр призвал активистов партии "Ликуд", собравшихся на предвыборную встречу, к спокойствию. Через несколько минут глава правительства вернулся на сцену и продолжил предвыборную речь.
Во вторник израильский премьер-министр в специальном телеобращении пообещал распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину и часть Западного берега реки Иордан.
Исраэль Кац
9 сентября, 17:34РИА Новости
МИД Израиля поприветствовал страны, признавшие "Хезболлах" террористической
340007
Обсудить 1
ИзраильВ мире
Рекомендуем
Истребитель ВВС Израиля
Израильские ВВС нанесли массированные удары по Газе в ответ на обстрел
РИА
Новости
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху эвакуировали с предвыборной встречи из-за сирен воздушной тревоги
Комплекс ПВО Patriot израильской армии
На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
В иранском правительстве прокомментировали отставку Болтона
Лента
новостей
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Помпео ответил на сообщения об "американском шпионе" в России
СМИ: у посольства США в Кабуле прогремел взрыв
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху пообещал распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
В Совбезе России спокойно отнеслись к отставке Болтона, заявил источник
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео подтвердил информацию о разногласиях с Болтоном
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Сенаторы США разошлись во мнении о роли Болтона во внешней политике
Госсекретарь США Майк Помпео
США ввели санкции против 12 лидеров террористических группировок
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
В Иране прокомментировали отставку Болтона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:52В ГД продолжат борьбу с интеллектуальным пиратством в сфере радиовещания
10:49Представители Розенбаума опровергли сообщения о второй операции артиста
10:48Роухани прокомментировал отставку Болтона
10:46На выборах в Петербурге поступила одна жалоба на нарушение закона
10:46В Челябинске ребенок и десять взрослых пострадали в ДТП с маршруткой
10:46В кинотеатрах будут показывать ролики о безопасности дорожного движения
10:45Российский посол рассказал о высокой нагрузке дипломатов в Анталье
10:44В России могут начать строже наказывать за нарушения ПДД
10:43Россия будет наращивать эффективность господдержки туризма, заявил Путин
10:41Меркель рассказала о работе над проведением "нормандского" саммита
10:40Гособвинение выступило против передачи дела Серебренникова в прокуратуру
10:37В Госдуме призвали решить проблемы с лекарственным обеспечением в России
10:32"Нападение" на инкассаторов в Подмосковье оказалось учениями
10:32В Молдавии проходят массовые обыски по делу об отмывании денег
10:30"Санкционный" отдел в новой ЕК переподчинили еврокомиссару от Латвии
10:29Избирком признал выборы в парламент Крыма состоявшимися
10:26В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев
10:26Комитет Госдумы поддержал проекты об электронных трудовых книжках
10:24Власти Самары предложили Билану дать новый концерт
10:24Суд предложил вернуть прокурору дело режиссера Серебренникова
Лента новостейМолния