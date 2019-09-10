В Совбезе России спокойно отнеслись к отставке Болтона, заявил источник

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. В Совете безопасности РФ спокойно отнеслись к сообщениям об отставке помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, считая это внутренним делом США, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий по ряду важных вопросов. В свою очередь, Болтон заявил, что сам принял решение об отставке.
"Мы спокойно отнеслись к отставке (Болтона). Это внутреннее дело США", - сказал собеседник агентства.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев трижды за последний год встречался с Болтоном.
В прошлом году они провели переговоры в августе в Женеве и в октябре в Москве. В столице Швейцарии обсуждались различные аспекты российско-американских отношений. Одной из основных тем встречи в российской столице был вопрос сохранения еще действовавшего тогда договора о ракетах средней и малой дальности.
Третья встреча Патрушева и Болтона прошла в июне нынешнего года в Иерусалиме в рамках трехсторонней встречи Россия-США-Израиль по Сирии. Тогда, кроме сирийской проблематики, собеседники обсуждали вопросы контроля над вооружениями, а также ситуацию вокруг Венесуэлы, на Украине и другие темы.