В Совбезе России спокойно отнеслись к отставке Болтона, заявил источник

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. В Совете безопасности РФ спокойно отнеслись к сообщениям об отставке помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, считая это внутренним делом США, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий по ряду важных вопросов. В свою очередь, Болтон заявил, что сам принял решение об отставке.

"Мы спокойно отнеслись к отставке (Болтона). Это внутреннее дело США", - сказал собеседник агентства.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев трижды за последний год встречался с Болтоном.

В прошлом году они провели переговоры в августе в Женеве и в октябре в Москве. В столице Швейцарии обсуждались различные аспекты российско-американских отношений. Одной из основных тем встречи в российской столице был вопрос сохранения еще действовавшего тогда договора о ракетах средней и малой дальности.